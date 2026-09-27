Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE
Совковая лопата Palisad LUXE 61378 длиной 1500 мм, с деревянным лакированным черенком и полотном размером 230 х 285 мм, используется для подъема и перемещения сыпучих грузов (грунта, щебня, гравия, удобрений), а также выборки ям и замешивания строительных растворов. Благодаря длинному черенку снижается нагрузка на позвоночник во время длительной работы.
Преимущества
- Деформационная стойкость — полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали.
- Защита от разрушения — рабочая часть покрыта порошковой краской для предотвращения образования коррозии, лакированный черенок устойчив к рассыханию и разбуханию.
- Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват.
- Малый вес 1,8 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Совковая лопата Palisad LUXE 61378 длиной 1500 мм, с деревянным лакированным черенком и полотном размером 230 х 285 мм, используется для подъема и перемещения сыпучих грузов (грунта, щебня, гравия, удобрений), а также выборки ям и замешивания строительных растворов. Благодаря длинному черенку снижается нагрузка на позвоночник во время длительной работы.
Преимущества
- Деформационная стойкость — полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали.
- Защита от разрушения — рабочая часть покрыта порошковой краской для предотвращения образования коррозии, лакированный черенок устойчив к рассыханию и разбуханию.
- Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват.
- Малый вес 1,8 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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