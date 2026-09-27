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Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE

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Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 1
Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 2
Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 3
Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 4
Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 5
Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 1
  • Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 2
  • Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 3
  • Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 4
  • Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 5
  • Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745369
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.22х0.13
Вес, кг.
1.87

Описание товара Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE

Совковая лопата Palisad LUXE 61378 длиной 1500 мм, с деревянным лакированным черенком и полотном размером 230 х 285 мм, используется для подъема и перемещения сыпучих грузов (грунта, щебня, гравия, удобрений), а также выборки ям и замешивания строительных растворов. Благодаря длинному черенку снижается нагрузка на позвоночник во время длительной работы.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — рабочая часть покрыта порошковой краской для предотвращения образования коррозии, лакированный черенок устойчив к рассыханию и разбуханию.
  • Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват.
  • Малый вес 1,8 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.

Отзывы о товаре Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
150
Страна производитель
Китай
Описание

Совковая лопата Palisad LUXE 61378 длиной 1500 мм, с деревянным лакированным черенком и полотном размером 230 х 285 мм, используется для подъема и перемещения сыпучих грузов (грунта, щебня, гравия, удобрений), а также выборки ям и замешивания строительных растворов. Благодаря длинному черенку снижается нагрузка на позвоночник во время длительной работы.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — рабочая часть покрыта порошковой краской для предотвращения образования коррозии, лакированный черенок устойчив к рассыханию и разбуханию.
  • Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват.
  • Малый вес 1,8 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата совковая PALISAD 61378, 230х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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