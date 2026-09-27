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Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE

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Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE - фото 1
Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE - фото 2
Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE - фото 3
Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE - фото 4
Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE - фото 5
Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь 82В
Материал черенка
сталь низкоуглеродистая
  • Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE - фото 1
  • Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE - фото 2
  • Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE - фото 3
  • Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE - фото 4
  • Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE - фото 5
  • Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745367
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
сталь 82В
Материал черенка
сталь низкоуглеродистая
Общая длина, мм
1200
Длина рабочей части, мм
280
Ширина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.19х0.1
Вес, кг.
2.1

Описание товара Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE

Садово-огородные кованые 4-рогие вилы Palisad LUXE 61374 размером 180 х 280 х 1200 мм имеют цельнометаллическую конструкцию и используются для работ на загородном участке. Удобны для вскапывания, рыхления почвы и аэрации грунта, а также выкапывания корнеплодов. Вилы будут полезны владельцам подсобных хозяйств.

Преимущества

  • Прочные вилы из кованой стали рассчитаны на длительный срок службы.
  • Инструмент покрыт порошковой краской для защиты от коррозии.
  • Длина вил составляет 1200 мм, что снижает усталость и нагрузку на позвоночник во время длительной работы.

Отзывы о товаре Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
сталь 82В
Материал черенка
сталь низкоуглеродистая
Общая длина, мм
1200
Длина рабочей части, мм
280
Ширина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание

Садово-огородные кованые 4-рогие вилы Palisad LUXE 61374 размером 180 х 280 х 1200 мм имеют цельнометаллическую конструкцию и используются для работ на загородном участке. Удобны для вскапывания, рыхления почвы и аэрации грунта, а также выкапывания корнеплодов. Вилы будут полезны владельцам подсобных хозяйств.

Преимущества

  • Прочные вилы из кованой стали рассчитаны на длительный срок службы.
  • Инструмент покрыт порошковой краской для защиты от коррозии.
  • Длина вил составляет 1200 мм, что снижает усталость и нагрузку на позвоночник во время длительной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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