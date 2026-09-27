Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Вилы PALISAD 61374, 4-х рогие, садово-огородные, 180х280х1200 мм, цельнометаллические, кованые, LUXE
Садово-огородные кованые 4-рогие вилы Palisad LUXE 61374 размером 180 х 280 х 1200 мм имеют цельнометаллическую конструкцию и используются для работ на загородном участке. Удобны для вскапывания, рыхления почвы и аэрации грунта, а также выкапывания корнеплодов. Вилы будут полезны владельцам подсобных хозяйств.
Преимущества
- Прочные вилы из кованой стали рассчитаны на длительный срок службы.
- Инструмент покрыт порошковой краской для защиты от коррозии.
- Длина вил составляет 1200 мм, что снижает усталость и нагрузку на позвоночник во время длительной работы.
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Садово-огородные кованые 4-рогие вилы Palisad LUXE 61374 размером 180 х 280 х 1200 мм имеют цельнометаллическую конструкцию и используются для работ на загородном участке. Удобны для вскапывания, рыхления почвы и аэрации грунта, а также выкапывания корнеплодов. Вилы будут полезны владельцам подсобных хозяйств.
Преимущества
- Прочные вилы из кованой стали рассчитаны на длительный срок службы.
- Инструмент покрыт порошковой краской для защиты от коррозии.
- Длина вил составляет 1200 мм, что снижает усталость и нагрузку на позвоночник во время длительной работы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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