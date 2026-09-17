Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX
Профессиональная совковая лопата Palisad LUXE 61352 размером 230 x 290 x 1250 мм, с увеличенным наступом, предназначена для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (песка, щебня, угля), грунта и удобрений. Может использоваться для приготовления строительных растворов. Увеличенный наступ облегчает работу, углубленное полотно позволяет перемещать большое количество материалов. Лопата пригодится на строительной площадке и дачном участке.
Преимущества
- Устойчивость к высоким нагрузкам — полотно изготовлено из упругой рессорно-пружинной стали 1050Mn и закалено до твердости 50 HRC.
- Долговечность — черенок из древесины ясеня устойчив к поломке и износу.
- Эргономичность — дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват, что особенно важно во время длительной работы.
- Сертификат «Лесной эталон» — при изготовлении черенка и рукоятки использована древесина из сертифицированных лесов, полностью соблюдены требования, направленные на сохранение экологически ценных лесов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 550 руб. 1 650 руб.388 руб. в СплитЛопата садовая Зубр 4-39429
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитЛопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из полика...
-
В наличииЦена 1 620 руб. 2 039 руб.405 руб. в СплитЛопата садовая Зубр 39363_z02
-
В наличииЦена 1 650 руб. 1 746 руб.413 руб. в СплитЛопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитЛопата для уборки снега,поликарбонат,460х400х1400мм,алюминиевый ...
-
В наличииЦена 1 740 руб. 1 900 руб.435 руб. в СплитДвижок для уборки снега Сибин 421838
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитЛопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый ...
-
В наличииЦена 1 840 руб. 2 230 руб.460 руб. в СплитЛопата для уборки снега Зубр 39918_z01
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитЛопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый ...
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитЛопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельноли...
-
В наличииЦена 2 110 руб. 3 025 руб.528 руб. в СплитЛопата мини складная Nextool, черная (NE20033)
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитЛопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый ...
Профессиональная совковая лопата Palisad LUXE 61352 размером 230 x 290 x 1250 мм, с увеличенным наступом, предназначена для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (песка, щебня, угля), грунта и удобрений. Может использоваться для приготовления строительных растворов. Увеличенный наступ облегчает работу, углубленное полотно позволяет перемещать большое количество материалов. Лопата пригодится на строительной площадке и дачном участке.
Преимущества
- Устойчивость к высоким нагрузкам — полотно изготовлено из упругой рессорно-пружинной стали 1050Mn и закалено до твердости 50 HRC.
- Долговечность — черенок из древесины ясеня устойчив к поломке и износу.
- Эргономичность — дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват, что особенно важно во время длительной работы.
- Сертификат «Лесной эталон» — при изготовлении черенка и рукоятки использована древесина из сертифицированных лесов, полностью соблюдены требования, направленные на сохранение экологически ценных лесов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Отзывы о товаре Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX