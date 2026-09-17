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Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX

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Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 1
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 2
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 3
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 4
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 5
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 6
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 7
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 1
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 2
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 3
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 4
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 5
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 6
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 7
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745363
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX
1 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.23х0.1
Вес, кг.
2.31

Описание товара Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX

Профессиональная совковая лопата Palisad LUXE 61352 размером 230 x 290 x 1250 мм, с увеличенным наступом, предназначена для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (песка, щебня, угля), грунта и удобрений. Может использоваться для приготовления строительных растворов. Увеличенный наступ облегчает работу, углубленное полотно позволяет перемещать большое количество материалов. Лопата пригодится на строительной площадке и дачном участке.

Преимущества

  • Устойчивость к высоким нагрузкам — полотно изготовлено из упругой рессорно-пружинной стали 1050Mn и закалено до твердости 50 HRC.
  • Долговечность — черенок из древесины ясеня устойчив к поломке и износу.
  • Эргономичность — дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват, что особенно важно во время длительной работы.
  • Сертификат «Лесной эталон» — при изготовлении черенка и рукоятки использована древесина из сертифицированных лесов, полностью соблюдены требования, направленные на сохранение экологически ценных лесов.

Отзывы о товаре Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
125
Страна производитель
Китай
Описание

Профессиональная совковая лопата Palisad LUXE 61352 размером 230 x 290 x 1250 мм, с увеличенным наступом, предназначена для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (песка, щебня, угля), грунта и удобрений. Может использоваться для приготовления строительных растворов. Увеличенный наступ облегчает работу, углубленное полотно позволяет перемещать большое количество материалов. Лопата пригодится на строительной площадке и дачном участке.

Преимущества

  • Устойчивость к высоким нагрузкам — полотно изготовлено из упругой рессорно-пружинной стали 1050Mn и закалено до твердости 50 HRC.
  • Долговечность — черенок из древесины ясеня устойчив к поломке и износу.
  • Эргономичность — дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват, что особенно важно во время длительной работы.
  • Сертификат «Лесной эталон» — при изготовлении черенка и рукоятки использована древесина из сертифицированных лесов, полностью соблюдены требования, направленные на сохранение экологически ценных лесов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата совковая профессиональная PALISAD 61352, 230х290х1250 мм, увеличенный наступ, ясень, EFP, LUX - по цене 1620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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