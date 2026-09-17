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Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE

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Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 1
Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 2
Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 3
Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 4
Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 5
Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 6
Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 7
Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 8
Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 9
Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 10
Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 11
Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
  • Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 1
  • Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 2
  • Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 3
  • Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 4
  • Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 5
  • Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 6
  • Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 7
  • Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 8
  • Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 9
  • Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 10
  • Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 11
  • Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х8
Вес, г.
910

Описание товара Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE

Совковая лопата Palisad LUXE 61326 размером 235 x 285 мм, с ребрами жесткости и без черенка, изготовлена из рессорно-пружинной стали и весит 0,9 кг. Оптимальна для работы с сыпучими материалами: гравием, щебнем, песком, удобрениями и т.д. Может использоваться для приготовления строительных растворов и выборки ям. Инструмент пригодится во время строительства, а также выполнения различных работ на загородном участке.

Преимущества

  • Надежность — инструмент изготовлен из упругой рессорно-пружинной стали 1050Mn, полотно усилено ребрами жесткости и не деформируется при высоких нагрузках.
  • Твердость полотна до 50 HRC — лопата устойчива к износу и долго сохраняет рабочие свойства.
  • Возможность выбора черенка — можно установить наиболее удобный, подходящий по диаметру к тулейке 40 мм.

Отзывы о товаре Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
35
Страна производитель
Китай
Описание

Совковая лопата Palisad LUXE 61326 размером 235 x 285 мм, с ребрами жесткости и без черенка, изготовлена из рессорно-пружинной стали и весит 0,9 кг. Оптимальна для работы с сыпучими материалами: гравием, щебнем, песком, удобрениями и т.д. Может использоваться для приготовления строительных растворов и выборки ям. Инструмент пригодится во время строительства, а также выполнения различных работ на загородном участке.

Преимущества

  • Надежность — инструмент изготовлен из упругой рессорно-пружинной стали 1050Mn, полотно усилено ребрами жесткости и не деформируется при высоких нагрузках.
  • Твердость полотна до 50 HRC — лопата устойчива к износу и долго сохраняет рабочие свойства.
  • Возможность выбора черенка — можно установить наиболее удобный, подходящий по диаметру к тулейке 40 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE - стоимость товара 370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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