Top.Mail.Ru
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 1
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 2
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 3
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 4
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 5
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 6
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 7
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 8
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 9
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 10
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 11
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 12
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 13
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 14
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 15
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 1
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 2
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 3
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 4
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 5
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 6
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 7
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 8
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 9
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 10
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 11
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 12
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 13
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 14
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 15
  • Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745356
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE
1 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х21х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE

Кусторез Palisad LUXE 60622 с алюминиевыми телескопическими рукоятками 685-885 мм с TPR-покрытием предназначен для обрезки живых веток диаметром до 35 мм. Волнистые лезвия длиной 225 мм позволяют легко срезать даже гладкие ветки, тефлоновое покрытие облегчает работу. Кусторез используется для формирования кроны кустов и ухода за живыми изгородями.

Преимущества

  • Обрезка высоко расположенных веток — благодаря телескопическим рукояткам длина инструмента регулируется в диапазоне 685-885 мм.
  • Надежность — лезвия из закаленной нержавеющей стали устойчивы к коррозии и долго сохраняют режущую способность.
  • Долговечность — тефлоновое покрытие лезвий облегчает рез и обеспечивает дополнительную защиту от разрушения.
  • Прочность — алюминиевые рукоятки выдерживают высокие изгибающие нагрузки без риска поломки.
  • Эргономичность — рукоятки покрыты термопластичной резиной, за счет чего надежно ложатся в руки.

Отзывы о товаре Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PALISAD
Страна производитель
Китай
Описание

Кусторез Palisad LUXE 60622 с алюминиевыми телескопическими рукоятками 685-885 мм с TPR-покрытием предназначен для обрезки живых веток диаметром до 35 мм. Волнистые лезвия длиной 225 мм позволяют легко срезать даже гладкие ветки, тефлоновое покрытие облегчает работу. Кусторез используется для формирования кроны кустов и ухода за живыми изгородями.

Преимущества

  • Обрезка высоко расположенных веток — благодаря телескопическим рукояткам длина инструмента регулируется в диапазоне 685-885 мм.
  • Надежность — лезвия из закаленной нержавеющей стали устойчивы к коррозии и долго сохраняют режущую способность.
  • Долговечность — тефлоновое покрытие лезвий облегчает рез и обеспечивает дополнительную защиту от разрушения.
  • Прочность — алюминиевые рукоятки выдерживают высокие изгибающие нагрузки без риска поломки.
  • Эргономичность — рукоятки покрыты термопластичной резиной, за счет чего надежно ложатся в руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - по цене 1830 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...