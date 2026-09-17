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Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE

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Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 1
Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 2
Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 3
Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 4
Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 5
Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 6
Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 7
Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для молодых побегов
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
высоторез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
  • Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 1
  • Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 2
  • Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 3
  • Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 4
  • Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 5
  • Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 6
  • Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 7
  • Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745354
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE
2 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для молодых побегов
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
высоторез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
15
Длина инструмента
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.89х0.17х0.03
Вес, кг.
1.1

Описание товара Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE

Телескопический высоторез Palisad LUXE 60599 с алюминиевой штангой длиной 1800-3000 мм и ПВХ-накладкой предназначен для обрезки живых веток и молодых побегов диаметром до 15 мм. Тефлоновое покрытие рабочего лезвия значительно облегчает рез. Механизм фиксации ветки у лезвия упрощает и ускоряет работу. Инструмент пригодится для ухода за садовым участком.

Преимущества

  • Удобная обрезка веток на высоте — длина раздвижной штанги регулируется (предусмотрено 6 уровней в диапазоне 1800-3000 мм).
  • Прочность и долговечность — режущее лезвие из высокоуглеродистой стали устойчиво к нагрузкам, тефлоновое покрытие защищает его от коррозии.
  • Надежность — алюминиевая штанга отличается прочностью и устойчивостью к коррозии.
  • Эргономичность — рукоятка поворачивается на 90°, обеспечивая наиболее удобное положение высотореза.
  • Комфортная работа — полипропиленовая рукоятка и ПВХ-накладка обеспечивают удобный хват, снижая усталость во время работы.

Отзывы о товаре Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для молодых побегов
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
высоторез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
15
Длина инструмента
1800
Страна производитель
Китай
Описание

Телескопический высоторез Palisad LUXE 60599 с алюминиевой штангой длиной 1800-3000 мм и ПВХ-накладкой предназначен для обрезки живых веток и молодых побегов диаметром до 15 мм. Тефлоновое покрытие рабочего лезвия значительно облегчает рез. Механизм фиксации ветки у лезвия упрощает и ускоряет работу. Инструмент пригодится для ухода за садовым участком.

Преимущества

  • Удобная обрезка веток на высоте — длина раздвижной штанги регулируется (предусмотрено 6 уровней в диапазоне 1800-3000 мм).
  • Прочность и долговечность — режущее лезвие из высокоуглеродистой стали устойчиво к нагрузкам, тефлоновое покрытие защищает его от коррозии.
  • Надежность — алюминиевая штанга отличается прочностью и устойчивостью к коррозии.
  • Эргономичность — рукоятка поворачивается на 90°, обеспечивая наиболее удобное положение высотореза.
  • Комфортная работа — полипропиленовая рукоятка и ПВХ-накладка обеспечивают удобный хват, снижая усталость во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - этот товар вы можете купить по цене 2350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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