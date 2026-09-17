Top.Mail.Ru
Сучкорез прямого реза PALISAD 605987, 610 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сучкорез прямого реза PALISAD 605987, 610 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745353
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез прямого реза PALISAD 605987, 610 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Размеры в упаковке, см
62х24х3
Вес, г.
980

Описание товара Сучкорез прямого реза PALISAD 605987, 610 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE

Сучкорез прямого реза PALISAD 605987, 610 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE

Отзывы о товаре Сучкорез прямого реза PALISAD 605987, 610 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Описание
Сучкорез прямого реза PALISAD 605987, 610 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез прямого реза PALISAD 605987, 610 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - по цене 910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...