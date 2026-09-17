Сучкорез прямого реза PALISAD 60598, 610 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для живых веток
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
В наличии
Код товара: 745352
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1 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для живых веток
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
двухкомпонентный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
35
Длина инструмента
610
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х24х3
Вес, кг.
1.04
Описание товара Сучкорез прямого реза PALISAD 60598, 610 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60598 длиной 610 мм, с двухрычажным механизмом и двухкомпонентными рукоятками, — инструмент для сада и огорода, позволяющий обрезать живые ветви диаметром до 35 мм. Предназначен для работы двумя руками и облегчает обрезку твердых веток. Двухрычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 20%, что экономит силы пользователя.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочая часть из высокоуглеродистой стали выдерживает активное использование.
- Высокий ресурс — прошедшее индукционную закалку лезвие с остро заточенной кромкой долго сохраняет рабочие свойства.
- Защита от разрушения — тефлоновое покрытие режущего лезвия предотвращает образование коррозии.
- Удобный контроль качества обрезки — плотность смыкания лезвий регулируется при помощи винта.
- Надежность — инструмент устойчив к воздействию ультрафиолета, стальные рукоятки с треугольным профилем выдерживают значительные нагрузки на изгиб и излом.
- Комфортная работа — двухкомпонентные обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
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Бренд
Назначение
для живых веток
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
двухкомпонентный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
35
Длина инструмента
610
Страна производитель
Китай
Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60598 длиной 610 мм, с двухрычажным механизмом и двухкомпонентными рукоятками, — инструмент для сада и огорода, позволяющий обрезать живые ветви диаметром до 35 мм. Предназначен для работы двумя руками и облегчает обрезку твердых веток. Двухрычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 20%, что экономит силы пользователя.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочая часть из высокоуглеродистой стали выдерживает активное использование.
- Высокий ресурс — прошедшее индукционную закалку лезвие с остро заточенной кромкой долго сохраняет рабочие свойства.
- Защита от разрушения — тефлоновое покрытие режущего лезвия предотвращает образование коррозии.
- Удобный контроль качества обрезки — плотность смыкания лезвий регулируется при помощи винта.
- Надежность — инструмент устойчив к воздействию ультрафиолета, стальные рукоятки с треугольным профилем выдерживают значительные нагрузки на изгиб и излом.
- Комфортная работа — двухкомпонентные обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Сучкорез прямого реза PALISAD 60598, 610 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - по цене 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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