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Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE

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Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 1
Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 2
Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 3
Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 4
Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 5
Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 6
Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 7
Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 8
Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 9
Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для живых веток
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 1
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 2
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 3
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 4
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 5
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 6
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 7
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 8
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 9
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745351
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
1 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для живых веток
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
двухкомпонентный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
38
Длина инструмента
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х22х3
Вес, кг.
1.33

Описание товара Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE

Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60597 длиной 750 мм, с двухрычажным механизмом и двухкомпонентными рукоятками, — инструмент для сада и огорода, позволяющий обрезать живые ветви диаметром до 38 мм. Предназначен для работы двумя руками, упрощает обрезку твердых веток. Двухрычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 20%, тефлоновое покрытие лезвия облегчает рез, что позволяет долго работать без ощущения усталости.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочая часть из высокоуглеродистой стали выдерживает активное использование.
  • Высокий ресурс — прошедшее индукционную закалку лезвие с остро заточенной кромкой долго сохраняет рабочие свойства.
  • Защита от разрушения — тефлоновое покрытие режущего лезвия предотвращает образование коррозии.
  • Удобный контроль качества обрезки — плотность смыкания лезвий регулируется при помощи винта.
  • Надежность — инструмент устойчив к воздействию ультрафиолета, стальные рукоятки с треугольным профилем выдерживают значительные нагрузки на изгиб и излом.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.

Отзывы о товаре Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для живых веток
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
двухкомпонентный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
38
Длина инструмента
750
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Страна производитель
Китай
Описание

Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60597 длиной 750 мм, с двухрычажным механизмом и двухкомпонентными рукоятками, — инструмент для сада и огорода, позволяющий обрезать живые ветви диаметром до 38 мм. Предназначен для работы двумя руками, упрощает обрезку твердых веток. Двухрычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 20%, тефлоновое покрытие лезвия облегчает рез, что позволяет долго работать без ощущения усталости.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочая часть из высокоуглеродистой стали выдерживает активное использование.
  • Высокий ресурс — прошедшее индукционную закалку лезвие с остро заточенной кромкой долго сохраняет рабочие свойства.
  • Защита от разрушения — тефлоновое покрытие режущего лезвия предотвращает образование коррозии.
  • Удобный контроль качества обрезки — плотность смыкания лезвий регулируется при помощи винта.
  • Надежность — инструмент устойчив к воздействию ультрафиолета, стальные рукоятки с треугольным профилем выдерживают значительные нагрузки на изгиб и излом.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - по цене 1140 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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