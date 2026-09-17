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Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм

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Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 1
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 2
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 3
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 4
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 5
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 6
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 7
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
пила - для сухих и увядших веток, сучкорез - для живых веток
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 1
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 2
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 3
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 4
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 5
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 6
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 7
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745348
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм
1 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
пила - для сухих и увядших веток, сучкорез - для живых веток
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь, пластик
Рабочий диаметр
20
Длина инструмента
560
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х21х4
Вес, г.
850

Описание товара Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм

Штанговый сучкорез прямого реза с пилой Palisad 60593 со стальной тулейкой диаметром 25 мм предназначен для срезания живых веток диаметром до 20 мм. Пила позволяет обрезать одеревенелые ветки толщиной до 60 мм. Режущее лезвие с тефлоновым покрытием легко рассекает древесину и не боится коррозии. Получить доступ к высоко расположенным ветвям можно, установив сучкорез с пилой на более длинную штангу. Инструмент используется для работ на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — рабочее лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали и прошло индукционную закалку.
  • Высокий ресурс — режущая кромка с прецизионной заточкой долго сохраняет остроту.
  • Надежность — пила из высококачественной японской инструментальной стали выдерживает значительные нагрузки, тулейка из среднеуглеродистой стали устойчива к слому.
  • Устойчивость к коррозии — опорное лезвие и тулейка покрыты порошковой эмалью.
  • Эффективная работа — зубья пилы имеют трехгранную заточку и разведены, что обеспечивает высокую скорость пиления.

Отзывы о товаре Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
пила - для сухих и увядших веток, сучкорез - для живых веток
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь, пластик
Рабочий диаметр
20
Длина инструмента
560
Страна производитель
Китай
Описание

Штанговый сучкорез прямого реза с пилой Palisad 60593 со стальной тулейкой диаметром 25 мм предназначен для срезания живых веток диаметром до 20 мм. Пила позволяет обрезать одеревенелые ветки толщиной до 60 мм. Режущее лезвие с тефлоновым покрытием легко рассекает древесину и не боится коррозии. Получить доступ к высоко расположенным ветвям можно, установив сучкорез с пилой на более длинную штангу. Инструмент используется для работ на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — рабочее лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали и прошло индукционную закалку.
  • Высокий ресурс — режущая кромка с прецизионной заточкой долго сохраняет остроту.
  • Надежность — пила из высококачественной японской инструментальной стали выдерживает значительные нагрузки, тулейка из среднеуглеродистой стали устойчива к слому.
  • Устойчивость к коррозии — опорное лезвие и тулейка покрыты порошковой эмалью.
  • Эффективная работа — зубья пилы имеют трехгранную заточку и разведены, что обеспечивает высокую скорость пиления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60593, прямой рез, стальная тулейка 25 мм - стоимость товара 1050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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