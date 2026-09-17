Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE
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Характеристики
Описание товара Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE
Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60576 имеет телескопические алюминиевые рукоятки, позволяющие увеличивать длину инструмента с 560 до 735 мм, и используется для обрезки живых ветвей толщиной до 35 мм. Предназначен для работы двумя руками, при этом усилие сжатия увеличивается на 20% благодаря суставному механизму. Режущее лезвие имеет тефлоновое покрытие, защищающее его от коррозии и облегчающее рез. Сучкорез используется для ухода за садом и огородом и будет полезен владельцам дачных участков.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рукоятки выполнены из алюминиевого сплава, рабочее лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали и прошло индукционную закалку.
- Высокий ресурс и коррозионная стойкость — режущая кромка имеет прецизионную заточку, алюминиевые рукоятки анодированы, а опорное лезвие хромировано.
- Контроль качества обрезки — специальный винт позволяет регулировать плотность смыкания лезвий.
- Функциональность — благодаря телескопическим ручкам сучкорез удобен для срезания высоко растущих веток.
- Комфортная работа — в местах хвата имеются прорезиненные накладки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60576 имеет телескопические алюминиевые рукоятки, позволяющие увеличивать длину инструмента с 560 до 735 мм, и используется для обрезки живых ветвей толщиной до 35 мм. Предназначен для работы двумя руками, при этом усилие сжатия увеличивается на 20% благодаря суставному механизму. Режущее лезвие имеет тефлоновое покрытие, защищающее его от коррозии и облегчающее рез. Сучкорез используется для ухода за садом и огородом и будет полезен владельцам дачных участков.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рукоятки выполнены из алюминиевого сплава, рабочее лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали и прошло индукционную закалку.
- Высокий ресурс и коррозионная стойкость — режущая кромка имеет прецизионную заточку, алюминиевые рукоятки анодированы, а опорное лезвие хромировано.
- Контроль качества обрезки — специальный винт позволяет регулировать плотность смыкания лезвий.
- Функциональность — благодаря телескопическим ручкам сучкорез удобен для срезания высоко растущих веток.
- Комфортная работа — в местах хвата имеются прорезиненные накладки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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