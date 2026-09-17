Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX
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Характеристики
Описание товара Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX
Кованый сучкорез прямого реза Palisad LUXE Forged 605675 длиной 610 мм, с алюминиевыми обрезиненными рукоятками, используется для срезания живых веток толщиной до 35 мм. Инструмент с длинными ручками позволяет увеличить усилие сжатия за счет работы двумя руками. Режущее лезвие из высококачественной японской стали прошло индукционную закалку и отличается высокой прочностью. Тефлоновое покрытие защищает его от ржавчины, а также уменьшает силу трения, что облегчает рез. Сучкорез пригодится для ухода за садом и огородом.
Преимущества
- Максимальная износостойкость и долговечность — опорное лезвие и основание изготовлены методом ковки.
- Высокий ресурс — режущая кромка имеет прецизионную заточку и долго остается острой.
- Коррозионная стойкость — рукоятки выполнены из анодированного алюминия, а на опорное лезвие нанесено защитное масляное покрытие.
- Удобная регулировка — специальный винт позволяет менять плотность смыкания лезвий инструмента.
- Надежность — рукоятки из алюминиевой профильной трубы устойчивы к нагрузкам.
- Комфорт во время работы — прорезиненные накладки на рукоятках обеспечивают удобный захват и препятствуют проскальзыванию инструмента в руках.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Кованый сучкорез прямого реза Palisad LUXE Forged 605675 длиной 610 мм, с алюминиевыми обрезиненными рукоятками, используется для срезания живых веток толщиной до 35 мм. Инструмент с длинными ручками позволяет увеличить усилие сжатия за счет работы двумя руками. Режущее лезвие из высококачественной японской стали прошло индукционную закалку и отличается высокой прочностью. Тефлоновое покрытие защищает его от ржавчины, а также уменьшает силу трения, что облегчает рез. Сучкорез пригодится для ухода за садом и огородом.
Преимущества
- Максимальная износостойкость и долговечность — опорное лезвие и основание изготовлены методом ковки.
- Высокий ресурс — режущая кромка имеет прецизионную заточку и долго остается острой.
- Коррозионная стойкость — рукоятки выполнены из анодированного алюминия, а на опорное лезвие нанесено защитное масляное покрытие.
- Удобная регулировка — специальный винт позволяет менять плотность смыкания лезвий инструмента.
- Надежность — рукоятки из алюминиевой профильной трубы устойчивы к нагрузкам.
- Комфорт во время работы — прорезиненные накладки на рукоятках обеспечивают удобный захват и препятствуют проскальзыванию инструмента в руках.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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