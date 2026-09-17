Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки
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Характеристики
Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки
Цветочный секатор Palisad 60554 длиной 180 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для срезания молодых побегов и стеблей диаметром до 10 мм, а также для оформления крон бонсай и создания топиарных скульптур. Пригодится и в хозяйстве — поможет резать бумагу, картон, ткань, подвязочный материал. Лезвия двигаются в параллельных плоскостях, поэтому срез получается чистым и аккуратным. Плотность смыкания лезвий можно регулировать винтом. Секатор будет полезен дома и на даче.
Преимущества
- Прочность и долговечность — секатор изготовлен из среднеуглеродистой стали, рукоятки выдерживают значительные нагрузки на изгиб и излом.
- Высокий ресурс — лезвия прошли индукционную закалку, а режущие кромки имеют прецизионную заточку.
- Защита от разрушения — рабочие поверхности оксидированы для предотвращения образования коррозии.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из ладони.
- Безопасное хранение и транспортировка — рукоятки надежно фиксируются в сжатом положении.
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Теги товара: для цветов
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Цветочный секатор Palisad 60554 длиной 180 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для срезания молодых побегов и стеблей диаметром до 10 мм, а также для оформления крон бонсай и создания топиарных скульптур. Пригодится и в хозяйстве — поможет резать бумагу, картон, ткань, подвязочный материал. Лезвия двигаются в параллельных плоскостях, поэтому срез получается чистым и аккуратным. Плотность смыкания лезвий можно регулировать винтом. Секатор будет полезен дома и на даче.
Преимущества
- Прочность и долговечность — секатор изготовлен из среднеуглеродистой стали, рукоятки выдерживают значительные нагрузки на изгиб и излом.
- Высокий ресурс — лезвия прошли индукционную закалку, а режущие кромки имеют прецизионную заточку.
- Защита от разрушения — рабочие поверхности оксидированы для предотвращения образования коррозии.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из ладони.
- Безопасное хранение и транспортировка — рукоятки надежно фиксируются в сжатом положении.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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