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Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки

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Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 1
Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 2
Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 3
Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 4
Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 5
Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 6
Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 1
  • Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 2
  • Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 3
  • Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 4
  • Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 5
  • Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 6
  • Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745339
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
прорезиненная, углеродистая сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
180
Габариты без упаковки
180 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х9х2
Вес, г.
130

Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки

Цветочный секатор Palisad 60554 длиной 180 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для срезания молодых побегов и стеблей диаметром до 10 мм, а также для оформления крон бонсай и создания топиарных скульптур. Пригодится и в хозяйстве — поможет резать бумагу, картон, ткань, подвязочный материал. Лезвия двигаются в параллельных плоскостях, поэтому срез получается чистым и аккуратным. Плотность смыкания лезвий можно регулировать винтом. Секатор будет полезен дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — секатор изготовлен из среднеуглеродистой стали, рукоятки выдерживают значительные нагрузки на изгиб и излом.
  • Высокий ресурс — лезвия прошли индукционную закалку, а режущие кромки имеют прецизионную заточку.
  • Защита от разрушения — рабочие поверхности оксидированы для предотвращения образования коррозии.
  • Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из ладони.
  • Безопасное хранение и транспортировка — рукоятки надежно фиксируются в сжатом положении.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
прорезиненная, углеродистая сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
180
Габариты без упаковки
180 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Цветочный секатор Palisad 60554 длиной 180 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для срезания молодых побегов и стеблей диаметром до 10 мм, а также для оформления крон бонсай и создания топиарных скульптур. Пригодится и в хозяйстве — поможет резать бумагу, картон, ткань, подвязочный материал. Лезвия двигаются в параллельных плоскостях, поэтому срез получается чистым и аккуратным. Плотность смыкания лезвий можно регулировать винтом. Секатор будет полезен дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — секатор изготовлен из среднеуглеродистой стали, рукоятки выдерживают значительные нагрузки на изгиб и излом.
  • Высокий ресурс — лезвия прошли индукционную закалку, а режущие кромки имеют прецизионную заточку.
  • Защита от разрушения — рабочие поверхности оксидированы для предотвращения образования коррозии.
  • Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из ладони.
  • Безопасное хранение и транспортировка — рукоятки надежно фиксируются в сжатом положении.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор цветочный PALISAD 60554, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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