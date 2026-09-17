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Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки

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Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 1
Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 2
Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 3
Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 4
Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 5
Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 6
Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 7
Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 8
Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 9
Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для сухих и увядших веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 1
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 2
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 3
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 4
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 5
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 6
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 7
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 8
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 9
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для сухих и увядших веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
двухкомпонентный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
30
С упорной пластиной
да
Длина инструмента
710
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х33х3
Вес, кг.
1.14

Описание товара Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки

Сучкорез с наковальней Palisad 60520 длиной 710 мм, с двухрычажным механизмом и двухкомпонентными рукоятками, — двуручный инструмент для обрезки засохших и увядших веток диаметром до 30 мм. Двухрычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 20%, что облегчает работу. Регулировочный винт позволяет контролировать плотность смыкания лезвий. Сучкорез будет полезен на дачном участке.

Преимущества

  • Высокий ресурс — стальное лезвие прошло индукционную закалку, рабочая кромка имеет прецизионную заточку, тефлоновое покрытие препятствует образованию ржавчины и уменьшает трение о древесину.
  • Защита от коррозии — стальная наковальня имеет антикоррозионное масляное покрытие, на рукоятки нанесена порошковая эмаль.
  • Надежность — рукоятки из стальной профильной трубы выдерживают значительные нагрузки.
  • Удобная работа — благодаря рифленой поверхности наковальни сучкорез надежно удерживает ветку во время обрезки.
  • Эргономичность — рукоятки с двухкомпонентными прорезиненными накладками не выскальзывают из рук.

Отзывы о товаре Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для сухих и увядших веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
двухкомпонентный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
30
С упорной пластиной
да
Длина инструмента
710
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Сучкорез с наковальней Palisad 60520 длиной 710 мм, с двухрычажным механизмом и двухкомпонентными рукоятками, — двуручный инструмент для обрезки засохших и увядших веток диаметром до 30 мм. Двухрычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 20%, что облегчает работу. Регулировочный винт позволяет контролировать плотность смыкания лезвий. Сучкорез будет полезен на дачном участке.

Преимущества

  • Высокий ресурс — стальное лезвие прошло индукционную закалку, рабочая кромка имеет прецизионную заточку, тефлоновое покрытие препятствует образованию ржавчины и уменьшает трение о древесину.
  • Защита от коррозии — стальная наковальня имеет антикоррозионное масляное покрытие, на рукоятки нанесена порошковая эмаль.
  • Надежность — рукоятки из стальной профильной трубы выдерживают значительные нагрузки.
  • Удобная работа — благодаря рифленой поверхности наковальни сучкорез надежно удерживает ветку во время обрезки.
  • Эргономичность — рукоятки с двухкомпонентными прорезиненными накладками не выскальзывают из рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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