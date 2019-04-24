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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для ног
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|30
|Длина, см
|64
|Функции и режимы
|ролики, вибромассаж
|Ширина, см
|39
|Вес, кг
|7.2
Массажер для ног Bradex Блаженство (черный) Kz 0125 призван оздоровить организм и улучшить самочувствие! Принцип его работы основан на воздействии на биологически активные точки человеческой стопы специальных встроенных в платформу валиков. В результате стимулируется кровообращение, внутренние органы в более полной мере снабжаются всеми необходимыми веществами, а также снимается нервное напряжение и улучшается настроение.
Пользу массажа ног сложно переоценить. Он снимает усталость и напряжение в ногах после долгой стоячей работы, ношения высоких каблуков или другой неудобной обуви, занятий спортом или пеших прогулок, справляется с судорогами, отечностью и тяжестью в ногах! Массажер блаженство купить стоит тем, кто страдает от плоскостопия и любых других проблем с ногами. Его применение практически не имеет противопоказаний!
Регулярное проведение массажа перед сном позволяет расслабиться, преодолеть стрессы и бессонницу, настроиться на волну умиротворения и спокойствия.
Древняя китайская медицина гласит, что на кистях и стопах есть особые точки – проекции каждого внутреннего органа. И стимуляция этих зон способна оказать положительное влияние на работу органов, многие болезни издревле лечили массажем стоп и кистей. Массажер для ног и лодыжек «Блаженство» прекрасно справляется с этой задачей: каждая точка стопы подвергается бережной, но ощутимой стимуляции.
Массажер для стоп и лодыжек Брадекс «Блаженство» обладает следующими неоспоримыми преимуществами:
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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24.04.2019
Супер !!
Недостатки:
-
Комментарий:
Доволен покупкой