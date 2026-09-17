Top.Mail.Ru
Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 7
Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 8
Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 9
Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 7
  • Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 8
  • Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 9
  • Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745318
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 ? 19 мм
Размеры в упаковке, см
25х13х4
Вес, г.
250

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE

Секатор прямого реза Palisad BASE длиной 210 мм, с металлическими рукоятками, позволяет обрезать живые ветки диаметром до 20 мм. Инструмент пригодится для ухода за растениями в саду и огороде.

Преимущества

  • Долговечность — лезвия из прочной среднеуглеродистой стали закалены до оптимальной твердости, поэтому долго сохраняет режущую способность.
  • Эффективность — отполированное режущее лезвие легко отсекает ветку.
  • Надежность — стальные рукоятки устойчивы к поломке при высоких нагрузках.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 ? 19 мм
Описание

Секатор прямого реза Palisad BASE длиной 210 мм, с металлическими рукоятками, позволяет обрезать живые ветки диаметром до 20 мм. Инструмент пригодится для ухода за растениями в саду и огороде.

Преимущества

  • Долговечность — лезвия из прочной среднеуглеродистой стали закалены до оптимальной твердости, поэтому долго сохраняет режущую способность.
  • Эффективность — отполированное режущее лезвие легко отсекает ветку.
  • Надежность — стальные рукоятки устойчивы к поломке при высоких нагрузках.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...