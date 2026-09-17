Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE
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Характеристики
Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE
Цветочный секатор Palisad BASE 60441 длиной 205 мм, с рукоятками из полипропилена, — садовый инвентарь для обрезки молодых побегов и стеблей толщиной до 10 мм. Используется для ухода за растениями на даче, в саду и огороде, пригодится также в домашнем хозяйстве — им можно разрезать картон, бумагу, ткань, подвязочный материал. Лезвия движутся в параллельных плоскостях, поэтому срез получается чистым и ровным. В случае ухудшения качества реза можно отрегулировать плотность смыкания лезвий при помощи винта.
Преимущества
- Надежность — лезвия из прочной среднеуглеродистой стали выдерживают длительное интенсивное использование.
- Износостойкость — благодаря индукционной закалке и прецизионной заточке режущие кромки долго сохраняют остроту.
- Защита от разрушения — лезвия покрыты антикоррозионным маслом, рукоятки из полипропилена устойчивы к воздействию ультрафиолета,
- Удобное хранение и транспортировка — надежный фиксатор препятствует самопроизвольному раскрытию лезвий.
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Теги товара: для цветов
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Цветочный секатор Palisad BASE 60441 длиной 205 мм, с рукоятками из полипропилена, — садовый инвентарь для обрезки молодых побегов и стеблей толщиной до 10 мм. Используется для ухода за растениями на даче, в саду и огороде, пригодится также в домашнем хозяйстве — им можно разрезать картон, бумагу, ткань, подвязочный материал. Лезвия движутся в параллельных плоскостях, поэтому срез получается чистым и ровным. В случае ухудшения качества реза можно отрегулировать плотность смыкания лезвий при помощи винта.
Преимущества
- Надежность — лезвия из прочной среднеуглеродистой стали выдерживают длительное интенсивное использование.
- Износостойкость — благодаря индукционной закалке и прецизионной заточке режущие кромки долго сохраняют остроту.
- Защита от разрушения — лезвия покрыты антикоррозионным маслом, рукоятки из полипропилена устойчивы к воздействию ультрафиолета,
- Удобное хранение и транспортировка — надежный фиксатор препятствует самопроизвольному раскрытию лезвий.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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