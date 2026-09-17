Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак
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Характеристики
Описание товара Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак
Прицеп Denzel TT-500 59950 с оцинкованным кузовом и регулируемой сцепкой, с колесами размером 4.00-10, в упаковке, имеет общую грузоподъемность 500 кг. Позволяет использовать мотоблок в качестве транспортного средства, а также перевозить различные грузы. Прицеп самосвального типа с функцией опрокидывания удобен для выгрузки. Приспособление пригодится в сельском хозяйстве и коммунальной сфере.
Преимущества
- Надежность и коррозионная стойкость — кузов изготовлен из прочной оцинкованной стали.
- Удобная эксплуатация — задний борт кузова снимается, что облегчает погрузку и выгрузку.
- Безопасность — комбинированная тормозная система надежно удерживает прицеп даже на наклонных поверхностях.
- Проходимость — благодаря колесам увеличенного диаметра 4.00-10 прицеп успешно справляется с перевозкой тяжелых грузов по неровной местности.
- Совместимость со всеми мотоблоками — прицеп поставляется с универсальной регулируемой сцепкой.
- Продуманная конструкция — пружинная подножка сцепки обеспечивает устойчивость прицепа, не соединенного с мотоблоком.
- Компактность — габариты упаковки 1220 х 570 х 570 мм, поэтому прицеп в разобранном состоянии легко помещается в багажник легкового автомобиля.
- Гарантия 3 года — надежность прицепа подтверждена производителем.
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Прицеп Denzel TT-500 59950 с оцинкованным кузовом и регулируемой сцепкой, с колесами размером 4.00-10, в упаковке, имеет общую грузоподъемность 500 кг. Позволяет использовать мотоблок в качестве транспортного средства, а также перевозить различные грузы. Прицеп самосвального типа с функцией опрокидывания удобен для выгрузки. Приспособление пригодится в сельском хозяйстве и коммунальной сфере.
Преимущества
- Надежность и коррозионная стойкость — кузов изготовлен из прочной оцинкованной стали.
- Удобная эксплуатация — задний борт кузова снимается, что облегчает погрузку и выгрузку.
- Безопасность — комбинированная тормозная система надежно удерживает прицеп даже на наклонных поверхностях.
- Проходимость — благодаря колесам увеличенного диаметра 4.00-10 прицеп успешно справляется с перевозкой тяжелых грузов по неровной местности.
- Совместимость со всеми мотоблоками — прицеп поставляется с универсальной регулируемой сцепкой.
- Продуманная конструкция — пружинная подножка сцепки обеспечивает устойчивость прицепа, не соединенного с мотоблоком.
- Компактность — габариты упаковки 1220 х 570 х 570 мм, поэтому прицеп в разобранном состоянии легко помещается в багажник легкового автомобиля.
- Гарантия 3 года — надежность прицепа подтверждена производителем.
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