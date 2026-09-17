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Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев

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Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 1
Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 2
Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 3
Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 4
Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дерева
Материал
сталь 65Г
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
  • Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 1
  • Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 2
  • Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 3
  • Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 4
  • Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Назначение
для дерева
Материал
сталь 65Г
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х2
Вес, г.
300

Описание товара Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев

Цепь для бензопилы MTX 59821 с шириной паза 1,5 мм состоит из 76 звеньев с шагом 0,325? и надевается на пильную шину длиной 50 см (20?). Оптимальна для применения в быту, на строительной площадке и на выездных работах.

Преимущества

  • Высокий ресурс — цепь из высококачественной стали 65Г с антикоррозионным покрытием устойчива к ударным нагрузкам и разрушению.
  • Долговечность — благодаря чипперному, т.е. серпообразному типу режущего звена цепь легко затачивается и практически не загрязняется.
  • Аккуратная работа — технология лазерной заточки цепи обеспечивает ровный рез и предотвращает перегрев двигателя.
  • Удобное хранение и транспортировка — цепь поставляется в плотном пакете с металлическим кольцом для подвешивания на крючок или гвоздь.

Отзывы о товаре Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Назначение
для дерева
Материал
сталь 65Г
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Цепь для бензопилы MTX 59821 с шириной паза 1,5 мм состоит из 76 звеньев с шагом 0,325? и надевается на пильную шину длиной 50 см (20?). Оптимальна для применения в быту, на строительной площадке и на выездных работах.

Преимущества

  • Высокий ресурс — цепь из высококачественной стали 65Г с антикоррозионным покрытием устойчива к ударным нагрузкам и разрушению.
  • Долговечность — благодаря чипперному, т.е. серпообразному типу режущего звена цепь легко затачивается и практически не загрязняется.
  • Аккуратная работа — технология лазерной заточки цепи обеспечивает ровный рез и предотвращает перегрев двигателя.
  • Удобное хранение и транспортировка — цепь поставляется в плотном пакете с металлическим кольцом для подвешивания на крючок или гвоздь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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