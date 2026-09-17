Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дерева
Материал
сталь 65Г
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 745309
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610 руб.
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Характеристики
Бренд
MTX
Назначение
для дерева
Материал
сталь 65Г
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х2
Вес, г.
300
Описание товара Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев
Цепь для бензопилы MTX 59821 с шириной паза 1,5 мм состоит из 76 звеньев с шагом 0,325? и надевается на пильную шину длиной 50 см (20?). Оптимальна для применения в быту, на строительной площадке и на выездных работах.
Преимущества
- Высокий ресурс — цепь из высококачественной стали 65Г с антикоррозионным покрытием устойчива к ударным нагрузкам и разрушению.
- Долговечность — благодаря чипперному, т.е. серпообразному типу режущего звена цепь легко затачивается и практически не загрязняется.
- Аккуратная работа — технология лазерной заточки цепи обеспечивает ровный рез и предотвращает перегрев двигателя.
- Удобное хранение и транспортировка — цепь поставляется в плотном пакете с металлическим кольцом для подвешивания на крючок или гвоздь.
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Бренд
MTX
Назначение
для дерева
Материал
сталь 65Г
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Цепь для бензопилы MTX 59821 с шириной паза 1,5 мм состоит из 76 звеньев с шагом 0,325? и надевается на пильную шину длиной 50 см (20?). Оптимальна для применения в быту, на строительной площадке и на выездных работах.
Преимущества
- Высокий ресурс — цепь из высококачественной стали 65Г с антикоррозионным покрытием устойчива к ударным нагрузкам и разрушению.
- Долговечность — благодаря чипперному, т.е. серпообразному типу режущего звена цепь легко затачивается и практически не загрязняется.
- Аккуратная работа — технология лазерной заточки цепи обеспечивает ровный рез и предотвращает перегрев двигателя.
- Удобное хранение и транспортировка — цепь поставляется в плотном пакете с металлическим кольцом для подвешивания на крючок или гвоздь.
Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Цепь для бензопилы MTX 59821, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев