Top.Mail.Ru
Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 1
Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 2
Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 3
Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 4
Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дерева
Материал
сталь 65Г
Длина шины, см
45
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
72
  • Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 1
  • Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 2
  • Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 3
  • Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 4
  • Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745308
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Назначение
для дерева
Материал
сталь 65Г
Длина шины, см
45
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
72
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х3
Вес, г.
300

Описание товара Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена

Цепь для бензопилы MTX 59820 с шириной паза 1,5 мм состоит из 72 звеньев с шагом 0,325? и надевается на пильную шину длиной 45 см (18?). Оптимальна для частного применения в бытовых условиях, на небольшой стройке, в лесу, на рыбалке и в походе. Благодаря низкому уровню вибраций пилу с установленной цепью удобно удерживать в руках.

Отзывы о товаре Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MTX
Назначение
для дерева
Материал
сталь 65Г
Длина шины, см
45
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
72
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Цепь для бензопилы MTX 59820 с шириной паза 1,5 мм состоит из 72 звеньев с шагом 0,325? и надевается на пильную шину длиной 45 см (18?). Оптимальна для частного применения в бытовых условиях, на небольшой стройке, в лесу, на рыбалке и в походе. Благодаря низкому уровню вибраций пилу с установленной цепью удобно удерживать в руках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепь для бензопилы MTX 59820, шина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...