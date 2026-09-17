Шина для бензопилы MTX 59816, длина 40 см (16"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 64 звена
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дерева
Материал
сталь 50
Длина шины, см
40
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
В наличии
Код товара: 745304
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Характеристики
Бренд
MTX
Назначение
для дерева
Материал
сталь 50
Длина шины, см
40
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
64
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Шина для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х9х1
Вес, г.
700
Описание товара Шина для бензопилы MTX 59816, длина 40 см (16"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 64 звена
Шина MTX 59816 длиной 40 см (16?), с шириной паза 1,5 мм, — элемент пильной гарнитуры для бензопилы. Оптимальна для выполнения работ на участке, в походах, на охоте и рыбалке. На шину надевается цепь с 64 звеньями (шаг 0,325?), обеспечивающая ровный рез древесины мягкой и средней твердости.
Преимущества
- Устойчивость к деформациям и ударным нагрузкам — шина изготовлена из прочной конструкционной стали 50, ее можно использовать при распиливании льда и бревен.
- Антикоррозионные свойства — защитное порошковое покрытие предотвращает разрушение шины.
- Корректная работа без заклинивания — ведущая звездочка отличается надежностью и обеспечивает точную передачу крутящего момента к цепи.
- Продуманная конструкция — технологические отверстия обеспечивают равномерную подачу масла к цепи, такое решение увеличивает срок службы пильной фурнитуры и защищает двигатель пилы от перегрева.
- Удобная эксплуатация — благодаря шагу цепи 0,325? шина работает практически без вибраций.
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Бренд
MTX
Назначение
для дерева
Материал
сталь 50
Длина шины, см
40
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
64
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Шина для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Шина MTX 59816 длиной 40 см (16?), с шириной паза 1,5 мм, — элемент пильной гарнитуры для бензопилы. Оптимальна для выполнения работ на участке, в походах, на охоте и рыбалке. На шину надевается цепь с 64 звеньями (шаг 0,325?), обеспечивающая ровный рез древесины мягкой и средней твердости.
Преимущества
- Устойчивость к деформациям и ударным нагрузкам — шина изготовлена из прочной конструкционной стали 50, ее можно использовать при распиливании льда и бревен.
- Антикоррозионные свойства — защитное порошковое покрытие предотвращает разрушение шины.
- Корректная работа без заклинивания — ведущая звездочка отличается надежностью и обеспечивает точную передачу крутящего момента к цепи.
- Продуманная конструкция — технологические отверстия обеспечивают равномерную подачу масла к цепи, такое решение увеличивает срок службы пильной фурнитуры и защищает двигатель пилы от перегрева.
- Удобная эксплуатация — благодаря шагу цепи 0,325? шина работает практически без вибраций.
Шина для бензопилы MTX 59816, длина 40 см (16"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 64 звена - этот товар вы можете купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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