Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 745302
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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790 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х5
Вес, г.
400
Описание товара Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820
Стартер Denzel 59813 — пусковой механизм для цепных бензопил Denzel DS-4516, DS-5218 и DS-5820. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.
Преимущества
- Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
- Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
- Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Стартер Denzel 59813 — пусковой механизм для цепных бензопил Denzel DS-4516, DS-5218 и DS-5820. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.
Преимущества
- Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
- Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
- Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.
Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - данный товар вы можете купить по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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