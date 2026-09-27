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Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820

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Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - фото 1
Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - фото 2
Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - фото 3
Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - фото 4
Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - фото 5
Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - фото 1
  • Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - фото 2
  • Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - фото 3
  • Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - фото 4
  • Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - фото 5
  • Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745302
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х5
Вес, г.
400

Описание товара Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820

Стартер Denzel 59813 — пусковой механизм для цепных бензопил Denzel DS-4516, DS-5218 и DS-5820. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.

Преимущества

  • Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
  • Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
  • Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.

Отзывы о товаре Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Описание

Стартер Denzel 59813 — пусковой механизм для цепных бензопил Denzel DS-4516, DS-5218 и DS-5820. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.

Преимущества

  • Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
  • Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
  • Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820 - данный товар вы можете купить по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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