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Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев

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Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 1
Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 2
Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 3
Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для льда
Материал
сталь 8660
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
  • Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 1
  • Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 2
  • Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 3
  • Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745301
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для льда
Материал
сталь 8660
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х3
Вес, г.
320

Описание товара Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев

Цепь Denzel 59806 с шириной паза 1,5 мм используется с бензопилой Denzel DGS-5820, состоит из 76 звеньев с шагом 0,325? и надевается на пильную шину длиной 50 см (20?). Оптимальна для проведения ремонтных и строительных работ, распиловки бревен, срезания сучьев и веток в саду.

Преимущества

  • Высокий ресурс — цепь из легированной стали устойчива к ударным нагрузкам и коррозии, поэтому может использоваться даже для распиловки льда.
  • Долговечность — благодаря чипперному, т.е. серпообразному типу режущего звена цепь легко затачивается и практически не загрязняется.
  • Аккуратная работа — технология лазерной заточки цепи обеспечивает ровные спилы и предотвращает перегрев двигателя.
  • Безопасное хранение и транспортировка — защитная упаковка предотвращает контакт с острыми звеньями.

Отзывы о товаре Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для льда
Материал
сталь 8660
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Цепь Denzel 59806 с шириной паза 1,5 мм используется с бензопилой Denzel DGS-5820, состоит из 76 звеньев с шагом 0,325? и надевается на пильную шину длиной 50 см (20?). Оптимальна для проведения ремонтных и строительных работ, распиловки бревен, срезания сучьев и веток в саду.

Преимущества

  • Высокий ресурс — цепь из легированной стали устойчива к ударным нагрузкам и коррозии, поэтому может использоваться даже для распиловки льда.
  • Долговечность — благодаря чипперному, т.е. серпообразному типу режущего звена цепь легко затачивается и практически не загрязняется.
  • Аккуратная работа — технология лазерной заточки цепи обеспечивает ровные спилы и предотвращает перегрев двигателя.
  • Безопасное хранение и транспортировка — защитная упаковка предотвращает контакт с острыми звеньями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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