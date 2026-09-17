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Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев

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Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 1
Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 2
Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 3
Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для льда
Материал
сталь 8660
Длина шины, см
40
Шаг цепи
3/8"
Количество звеньев
57
  • Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 1
  • Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 2
  • Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 3
  • Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745299
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для льда
Материал
сталь 8660
Длина шины, см
40
Шаг цепи
3/8"
Количество звеньев
57
Ширина паза, мм
1.3
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
190

Описание товара Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев

Цепь Denzel 59804 рассчитана на применение с бензопилой Denzel DGS-4516. Состоит из 57 звеньев, надевается на пильную шину длиной 40 см, поэтому отлично подходит для обработки деревянных заготовок в частных мастерских, распиловки бревен, срезания сучьев и веток в саду, также пригодится на охоте и рыбалке.

Преимущества

  • Высокий ресурс — цепь сделана из легированной стали, поэтому хорошо справляется с ударными нагрузками, устойчива к коррозии и применима даже для распиловки льда.
  • Долговечность — благодаря чипперному, т.е. серпообразному типу режущего звена цепь легко затачивается и практически не загрязняется.
  • Аккуратная работа — технология лазерной заточки цепи обеспечивает ровные спилы и предотвращает перегрев двигателя.
  • Долговечность — система автоматической подачи масла к цепи увеличивает срок ее службы.
  • Безопасное хранение и транспортировка — защитная упаковка предотвращает контакт с острыми звеньями.

Отзывы о товаре Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для льда
Материал
сталь 8660
Длина шины, см
40
Шаг цепи
3/8"
Количество звеньев
57
Ширина паза, мм
1.3
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Цепь Denzel 59804 рассчитана на применение с бензопилой Denzel DGS-4516. Состоит из 57 звеньев, надевается на пильную шину длиной 40 см, поэтому отлично подходит для обработки деревянных заготовок в частных мастерских, распиловки бревен, срезания сучьев и веток в саду, также пригодится на охоте и рыбалке.

Преимущества

  • Высокий ресурс — цепь сделана из легированной стали, поэтому хорошо справляется с ударными нагрузками, устойчива к коррозии и применима даже для распиловки льда.
  • Долговечность — благодаря чипперному, т.е. серпообразному типу режущего звена цепь легко затачивается и практически не загрязняется.
  • Аккуратная работа — технология лазерной заточки цепи обеспечивает ровные спилы и предотвращает перегрев двигателя.
  • Долговечность — система автоматической подачи масла к цепи увеличивает срок ее службы.
  • Безопасное хранение и транспортировка — защитная упаковка предотвращает контакт с острыми звеньями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепь для бензопилы DENZEL 59804, DGS-4516, шина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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