Шина для бензопилы DENZEL 59803, DGS-5820, длина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дерева
Материал
сталь 66Mn4
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
В наличии
Код товара: 745298
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дерева
Материал
сталь 66Mn4
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Шина для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х9х1
Вес, кг.
1.1
Описание товара Шина для бензопилы DENZEL 59803, DGS-5820, длина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев
Шина Denzel 59803 длиной 50 см (20?), с шириной паза 1,5 мм, предназначена для установки цепи с 76 звеньями и шагом 0,325?, совместима с бензопилой Denzel DGS-5820. Оптимальна для работы с древесиной мягких и средних пород. Позволяет использовать бензопилу для распиловки бревен, срезания веток, валки деревьев, формирования кровли дома, строительства веранды, бани и т. д.
Преимущества
- Надежность — пильное полотно из немецкой конструкционной стали 66Mn4 с порошковым покрытием устойчиво к деформации и образованию коррозии.
- Высокий ресурс — звездочка, передающая крутящий момент к цепи, отличается износостойкостью.
- Длительная эффективная работа — технологические каналы позволяют дозированно подавать смазочное масло на паз шины и способствуют его равномерному распределению по всей рабочей кромке, что продлевает срок службы пильной гарнитуры.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
DENZEL
Назначение
для дерева
Материал
сталь 66Mn4
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Шина для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Шина Denzel 59803 длиной 50 см (20?), с шириной паза 1,5 мм, предназначена для установки цепи с 76 звеньями и шагом 0,325?, совместима с бензопилой Denzel DGS-5820. Оптимальна для работы с древесиной мягких и средних пород. Позволяет использовать бензопилу для распиловки бревен, срезания веток, валки деревьев, формирования кровли дома, строительства веранды, бани и т. д.
Преимущества
- Надежность — пильное полотно из немецкой конструкционной стали 66Mn4 с порошковым покрытием устойчиво к деформации и образованию коррозии.
- Высокий ресурс — звездочка, передающая крутящий момент к цепи, отличается износостойкостью.
- Длительная эффективная работа — технологические каналы позволяют дозированно подавать смазочное масло на паз шины и способствуют его равномерному распределению по всей рабочей кромке, что продлевает срок службы пильной гарнитуры.
Шина для бензопилы DENZEL 59803, DGS-5820, длина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шина для бензопилы DENZEL 59803, DGS-5820, длина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев