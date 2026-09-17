Top.Mail.Ru
Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 1
Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 2
Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 3
Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 4
Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 5
Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 6
Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дерева
Материал
сталь 66Mn4
Длина шины, см
40
Шаг цепи
3/8"
Количество звеньев
57
  • Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 1
  • Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 2
  • Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 3
  • Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 4
  • Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 5
  • Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 6
  • Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16&quot;), шаг 3/8&quot;, паз 1,3 мм, 57 звеньев - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дерева
Материал
сталь 66Mn4
Длина шины, см
40
Шаг цепи
3/8"
Количество звеньев
57
Ширина паза, мм
1.3
Комплектация
Шина для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х9х1
Вес, г.
630

Описание товара Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев

Шина Denzel 59801 длиной 40 см (16?), с шириной паза 1,3 мм, предназначена для установки цепи с 57 звеньями и шагом 3/8?, совместима с бензопилой Denzel DGS-4516. Оптимальна для работы с древесиной мягких и средних пород. Позволяет использовать бензопилу для распиловки бревен толщиной до 35 см, срезания веток, валки деревьев, формирования кровли дома, строительства веранды, бани и т. д. Инструмент с установленной шиной будет полезен на загородном участке, пригодится во время охоты или рыбалки.

Преимущества

  • Надежность — пильное полотно из немецкой конструкционной стали 66Mn4 с порошковым покрытием устойчиво к деформации и образованию коррозии.
  • Высокий ресурс — звездочка, передающая крутящий момент к цепи, отличается износостойкостью.
  • Длительная эффективная работа — технологические каналы позволяют дозированно подавать смазочное масло на паз шины и способствуют его равномерному распределению по всей рабочей кромке, что продлевает срок службы пильной гарнитуры.

Отзывы о товаре Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дерева
Материал
сталь 66Mn4
Длина шины, см
40
Шаг цепи
3/8"
Количество звеньев
57
Ширина паза, мм
1.3
Комплектация
Шина для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шина Denzel 59801 длиной 40 см (16?), с шириной паза 1,3 мм, предназначена для установки цепи с 57 звеньями и шагом 3/8?, совместима с бензопилой Denzel DGS-4516. Оптимальна для работы с древесиной мягких и средних пород. Позволяет использовать бензопилу для распиловки бревен толщиной до 35 см, срезания веток, валки деревьев, формирования кровли дома, строительства веранды, бани и т. д. Инструмент с установленной шиной будет полезен на загородном участке, пригодится во время охоты или рыбалки.

Преимущества

  • Надежность — пильное полотно из немецкой конструкционной стали 66Mn4 с порошковым покрытием устойчиво к деформации и образованию коррозии.
  • Высокий ресурс — звездочка, передающая крутящий момент к цепи, отличается износостойкостью.
  • Длительная эффективная работа — технологические каналы позволяют дозированно подавать смазочное масло на паз шины и способствуют его равномерному распределению по всей рабочей кромке, что продлевает срок службы пильной гарнитуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев - этот товар вы можете купить по цене 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...