Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев
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Характеристики
Описание товара Шина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1,3 мм, 57 звеньев
Шина Denzel 59801 длиной 40 см (16?), с шириной паза 1,3 мм, предназначена для установки цепи с 57 звеньями и шагом 3/8?, совместима с бензопилой Denzel DGS-4516. Оптимальна для работы с древесиной мягких и средних пород. Позволяет использовать бензопилу для распиловки бревен толщиной до 35 см, срезания веток, валки деревьев, формирования кровли дома, строительства веранды, бани и т. д. Инструмент с установленной шиной будет полезен на загородном участке, пригодится во время охоты или рыбалки.
Преимущества
- Надежность — пильное полотно из немецкой конструкционной стали 66Mn4 с порошковым покрытием устойчиво к деформации и образованию коррозии.
- Высокий ресурс — звездочка, передающая крутящий момент к цепи, отличается износостойкостью.
- Длительная эффективная работа — технологические каналы позволяют дозированно подавать смазочное масло на паз шины и способствуют его равномерному распределению по всей рабочей кромке, что продлевает срок службы пильной гарнитуры.
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Шина Denzel 59801 длиной 40 см (16?), с шириной паза 1,3 мм, предназначена для установки цепи с 57 звеньями и шагом 3/8?, совместима с бензопилой Denzel DGS-4516. Оптимальна для работы с древесиной мягких и средних пород. Позволяет использовать бензопилу для распиловки бревен толщиной до 35 см, срезания веток, валки деревьев, формирования кровли дома, строительства веранды, бани и т. д. Инструмент с установленной шиной будет полезен на загородном участке, пригодится во время охоты или рыбалки.
Преимущества
- Надежность — пильное полотно из немецкой конструкционной стали 66Mn4 с порошковым покрытием устойчиво к деформации и образованию коррозии.
- Высокий ресурс — звездочка, передающая крутящий момент к цепи, отличается износостойкостью.
- Длительная эффективная работа — технологические каналы позволяют дозированно подавать смазочное масло на паз шины и способствуют его равномерному распределению по всей рабочей кромке, что продлевает срок службы пильной гарнитуры.
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