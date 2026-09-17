Top.Mail.Ru
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 1
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 2
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 3
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 4
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 5
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 6
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 7
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 8
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 9
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 10
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 11
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 12
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 13
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 14
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 15
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 16
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 17
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 18
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность электрического двигателя
2800
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
45
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 1
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 2
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 3
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 4
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 5
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 6
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 7
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 8
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 9
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 10
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 11
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 12
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 13
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 14
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 15
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 16
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 17
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 18
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 430 руб. 
Начислим 135 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745295
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм
8 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
электрический
Комплектация
Измельчитель - 1 шт, Сумка - 1 шт, Рама - 2 шт, Колеса с крепежом - 2 шт, Толкатель - 1 шт, Запасные ножи - 2 шт, Набор ключей - 1 компл, Руководство пользователя с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность электрического двигателя
2800
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х34х32
Вес, кг.
9.6

Описание товара Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм

Садовый измельчитель Denzel ECS-2800 59715 мощностью 2800 Вт предназначен для измельчения древесных отходов диаметром до 45 мм. Ветки перерабатываются в щепу, которую в дальнейшем можно использовать в качестве мульчи или компостной добавки, а также для посыпки дорожек. Двигатель с медной обмоткой обеспечивает частоту вращения ножа на холостом ходу 4500 об/мин и стабильно работает в течение длительного времени. Измельчитель пригодится владельцам садовых участков.

Преимущества

  • Защита от перегрузки — при превышении допустимой нагрузки термовыключатель останавливает двигатель, предотвращая его поломку.
  • Безопасная эксплуатация — двигатель не запустится при снятой крышке.
  • Готовность к эксплуатации — измельчитель комплектуется сумкой объемом 45 л, поэтому не нужно искать емкость для сбора переработанных отходов.
  • Простая подготовка к работе — сумка-травосборник легко фиксируется на крючках.
  • Удобная загрузка веток — в комплект поставки входит специальный толкатель.
  • Сменные ножи в комплекте — изношенные режущие элементы можно заменить при необходимости.
  • Мобильность — измельчитель весит 8,7 кг, крупные колеса упрощают его перемещение по участку.
  • Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
электрический
Комплектация
Измельчитель - 1 шт, Сумка - 1 шт, Рама - 2 шт, Колеса с крепежом - 2 шт, Толкатель - 1 шт, Запасные ножи - 2 шт, Набор ключей - 1 компл, Руководство пользователя с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность электрического двигателя
2800
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
45
Страна производитель
Китай
Описание

Садовый измельчитель Denzel ECS-2800 59715 мощностью 2800 Вт предназначен для измельчения древесных отходов диаметром до 45 мм. Ветки перерабатываются в щепу, которую в дальнейшем можно использовать в качестве мульчи или компостной добавки, а также для посыпки дорожек. Двигатель с медной обмоткой обеспечивает частоту вращения ножа на холостом ходу 4500 об/мин и стабильно работает в течение длительного времени. Измельчитель пригодится владельцам садовых участков.

Преимущества

  • Защита от перегрузки — при превышении допустимой нагрузки термовыключатель останавливает двигатель, предотвращая его поломку.
  • Безопасная эксплуатация — двигатель не запустится при снятой крышке.
  • Готовность к эксплуатации — измельчитель комплектуется сумкой объемом 45 л, поэтому не нужно искать емкость для сбора переработанных отходов.
  • Простая подготовка к работе — сумка-травосборник легко фиксируется на крючках.
  • Удобная загрузка веток — в комплект поставки входит специальный толкатель.
  • Сменные ножи в комплекте — изношенные режущие элементы можно заменить при необходимости.
  • Мобильность — измельчитель весит 8,7 кг, крупные колеса упрощают его перемещение по участку.
  • Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...