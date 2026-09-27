Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм
Садовый электрический измельчитель Denzel ETS-2600 59713 мощностью 2600 Вт предназначен для переработки веток диаметром до 45 мм. Полученную щепу можно использовать в качестве мульчи или сырья для компоста. Измельченные ветки попадают в мягкую подвесную сумку-травосборник объемом 60 л, которую не нужно часто опустошать. Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения на холостом ходу 4500 об/мин, что позволяет быстро и эффективно справляться с работой. Измельчитель будет полезен на дачном участке.
Преимущества
- Надежность — двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени.
- Защита двигателя — в случае перегрузки срабатывает предохранитель и измельчитель отключается для предотвращения поломки.
- Безопасность — производитель предусмотрел систему блокировки запуска при поднятой крышке.
- Быстрая подготовка к работе — сумка легко фиксируется при помощи специальных крючков.
- Долговечная режущая система — ножи изготовлены из прочной стали твердостью 56 HRC и остро заточены, при необходимости их можно заменить (совместимые артикулы 59704 и 59706, также запасные ножи входят в комплект поставки).
- Готовность к эксплуатации — в комплект поставки включены ключи для сборки и толкатель.
- Удобное перемещение — измельчитель весит 10,2 кг и снабжен колесами.
- Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Садовый электрический измельчитель Denzel ETS-2600 59713 мощностью 2600 Вт предназначен для переработки веток диаметром до 45 мм. Полученную щепу можно использовать в качестве мульчи или сырья для компоста. Измельченные ветки попадают в мягкую подвесную сумку-травосборник объемом 60 л, которую не нужно часто опустошать. Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения на холостом ходу 4500 об/мин, что позволяет быстро и эффективно справляться с работой. Измельчитель будет полезен на дачном участке.
Преимущества
- Надежность — двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени.
- Защита двигателя — в случае перегрузки срабатывает предохранитель и измельчитель отключается для предотвращения поломки.
- Безопасность — производитель предусмотрел систему блокировки запуска при поднятой крышке.
- Быстрая подготовка к работе — сумка легко фиксируется при помощи специальных крючков.
- Долговечная режущая система — ножи изготовлены из прочной стали твердостью 56 HRC и остро заточены, при необходимости их можно заменить (совместимые артикулы 59704 и 59706, также запасные ножи входят в комплект поставки).
- Готовность к эксплуатации — в комплект поставки включены ключи для сборки и толкатель.
- Удобное перемещение — измельчитель весит 10,2 кг и снабжен колесами.
- Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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