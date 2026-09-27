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Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм

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Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 1
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 2
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 3
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 4
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 5
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 6
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 7
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 8
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 9
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 10
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 11
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 12
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 13
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 14
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 15
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 16
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 17
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 18
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность электрического двигателя
2600
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
60
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 1
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 2
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 3
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 4
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 5
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 6
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 7
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 8
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 9
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 10
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 11
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 12
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 13
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 14
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 15
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 16
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 17
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 18
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745294
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
электрический
Комплектация
Измельчитель - 1 шт, Сумка - 1 шт, Рама - 2 шт, Колеса с крепежом - 2 шт, Толкатель - 1 шт, Запасные ножи - 2 шт, Набор ключей - 1 компл, Руководство пользователя с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность электрического двигателя
2600
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х36х28
Вес, кг.
11.6

Описание товара Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм

Садовый электрический измельчитель Denzel ETS-2600 59713 мощностью 2600 Вт предназначен для переработки веток диаметром до 45 мм. Полученную щепу можно использовать в качестве мульчи или сырья для компоста. Измельченные ветки попадают в мягкую подвесную сумку-травосборник объемом 60 л, которую не нужно часто опустошать. Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения на холостом ходу 4500 об/мин, что позволяет быстро и эффективно справляться с работой. Измельчитель будет полезен на дачном участке.

Преимущества

  • Надежность — двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени.
  • Защита двигателя — в случае перегрузки срабатывает предохранитель и измельчитель отключается для предотвращения поломки.
  • Безопасность — производитель предусмотрел систему блокировки запуска при поднятой крышке.
  • Быстрая подготовка к работе — сумка легко фиксируется при помощи специальных крючков.
  • Долговечная режущая система — ножи изготовлены из прочной стали твердостью 56 HRC и остро заточены, при необходимости их можно заменить (совместимые артикулы 59704 и 59706, также запасные ножи входят в комплект поставки).
  • Готовность к эксплуатации — в комплект поставки включены ключи для сборки и толкатель.
  • Удобное перемещение — измельчитель весит 10,2 кг и снабжен колесами.
  • Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.

Отзывы о товаре Измельчитель садовый электрический DENZEL 59713, ETS-2600, 2600 Вт, 45 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
электрический
Комплектация
Измельчитель - 1 шт, Сумка - 1 шт, Рама - 2 шт, Колеса с крепежом - 2 шт, Толкатель - 1 шт, Запасные ножи - 2 шт, Набор ключей - 1 компл, Руководство пользователя с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность электрического двигателя
2600
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
60
Страна производитель
Китай
Описание

Садовый электрический измельчитель Denzel ETS-2600 59713 мощностью 2600 Вт предназначен для переработки веток диаметром до 45 мм. Полученную щепу можно использовать в качестве мульчи или сырья для компоста. Измельченные ветки попадают в мягкую подвесную сумку-травосборник объемом 60 л, которую не нужно часто опустошать. Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения на холостом ходу 4500 об/мин, что позволяет быстро и эффективно справляться с работой. Измельчитель будет полезен на дачном участке.

Преимущества

  • Надежность — двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени.
  • Защита двигателя — в случае перегрузки срабатывает предохранитель и измельчитель отключается для предотвращения поломки.
  • Безопасность — производитель предусмотрел систему блокировки запуска при поднятой крышке.
  • Быстрая подготовка к работе — сумка легко фиксируется при помощи специальных крючков.
  • Долговечная режущая система — ножи изготовлены из прочной стали твердостью 56 HRC и остро заточены, при необходимости их можно заменить (совместимые артикулы 59704 и 59706, также запасные ножи входят в комплект поставки).
  • Готовность к эксплуатации — в комплект поставки включены ключи для сборки и толкатель.
  • Удобное перемещение — измельчитель весит 10,2 кг и снабжен колесами.
  • Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.
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Отзывы


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