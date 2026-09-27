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Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм

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Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 1
Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 2
Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 3
Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 4
Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 5
Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 6
Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 7
Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 8
Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 9
Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
  • Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 1
  • Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 2
  • Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 3
  • Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 4
  • Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 5
  • Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 6
  • Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 7
  • Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 8
  • Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 9
  • Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745285
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
сталь
Диаметр, мм
145
Тип крепления черенка/рукоятки
разъемное
Комплектация
Плодосъемник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х14
Вес, г.
330

Описание товара Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм

Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм

Отзывы о товаре Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
сталь
Диаметр, мм
145
Тип крепления черенка/рукоятки
разъемное
Комплектация
Плодосъемник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плодосъемник с металлической корзиной PALISAD 65710, внутренний D - 145 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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