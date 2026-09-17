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Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный MTX 64796, M-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный MTX 64796, M-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745260
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный MTX 64796, M-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач
2 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Размеры в упаковке, см
51х40х23
Вес, кг.
4.85

Описание товара Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный MTX 64796, M-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач

Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный MTX 64796, M-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач

Отзывы о товаре Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный MTX 64796, M-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач




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Характеристики
Бренд
MTX
Описание
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный MTX 64796, M-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный MTX 64796, M-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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