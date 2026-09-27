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Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия

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Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия - фото 1
Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия - фото 2
Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия - фото 3
Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия - фото 1
  • Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия - фото 2
  • Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия - фото 3
  • Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745250
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия
1 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
среднеуглеродистая сталь
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.06х0.25х0.25
Вес, кг.
2.65

Описание товара Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия

Садовый шнековый бур Сибртех 64504 длиной 1085 мм и диаметром 250 мм предназначен для работ с грунтом — подготовки ям под столбчатые опоры и дренажные скважины, а также создания лунок для посадки растений и внесения удобрений. Инструмент успешно справляется с этими задачами благодаря шнековой конструкции, облегчающей процесс бурения, — нет необходимости вынимать бур из ямки для отбрасывания грунта.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — бур выполнен из среднеуглеродистой стали.
  • Коррозионная стойкость — инструмент покрыт порошковой эмалью.
  • Дополнительные возможности — резьбовое соединение позволяет установить удлинитель Сибртех 64508, увеличив глубину бурения на 104 см.
  • Комфортная работа — полипропиленовые накладки на рукоятке обеспечивают удобный захват.

Отзывы о товаре Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
среднеуглеродистая сталь
Страна производитель
Россия
Описание

Садовый шнековый бур Сибртех 64504 длиной 1085 мм и диаметром 250 мм предназначен для работ с грунтом — подготовки ям под столбчатые опоры и дренажные скважины, а также создания лунок для посадки растений и внесения удобрений. Инструмент успешно справляется с этими задачами благодаря шнековой конструкции, облегчающей процесс бурения, — нет необходимости вынимать бур из ямки для отбрасывания грунта.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — бур выполнен из среднеуглеродистой стали.
  • Коррозионная стойкость — инструмент покрыт порошковой эмалью.
  • Дополнительные возможности — резьбовое соединение позволяет установить удлинитель Сибртех 64508, увеличив глубину бурения на 104 см.
  • Комфортная работа — полипропиленовые накладки на рукоятке обеспечивают удобный захват.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур садовый шнековый СИБРТЕХ 64504, 1085 мм, диаметр 250 мм, Россия - данный товар вы можете купить по цене 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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