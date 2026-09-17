Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64448, 1000 мм, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 745240
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
730 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.06х0.52х0.1
Вес, кг.
1.73
Описание товара Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64448, 1000 мм, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия
Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64448, 1000 мм, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия
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Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64448, 1000 мм, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64448, 1000 мм, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 730 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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