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Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64448, 1000 мм, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64448, 1000 мм, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745240
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64448, 1000 мм, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Размеры в упаковке, м
1.06х0.52х0.1
Вес, кг.
1.73

Описание товара Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64448, 1000 мм, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия

Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64448, 1000 мм, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия

Отзывы о товаре Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64448, 1000 мм, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Описание
Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64448, 1000 мм, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64448, 1000 мм, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 730 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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