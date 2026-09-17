Top.Mail.Ru
Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 1
Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 2
Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 3
Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 4
Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 5
Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 6
Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 7
Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий, дерево, резина
  • Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 1
  • Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 2
  • Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 3
  • Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 4
  • Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 5
  • Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 6
  • Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 7
  • Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745239
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
алюминий, дерево, резина
Диаметр, мм
190
Телескопическая рукоятка
Да
Максимальная длина с рукояткой/черенком, мм
2060
Тип крепления черенка/рукоятки
неразъемное
Комплектация
Плодосъемник - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, м
1.45х0.12х0.09
Вес, кг.
1.19

Описание товара Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE

Плодосъемник с захватом Palisad LUXE 64446 длиной 1370-2060 мм, на алюминиевой телескопической штанге, предназначен для сбора плодов, находящихся на значительной высоте. Обеспечивает надежный захват — при нажатии на ручку пластины смыкаются вокруг фрукта, после чего его можно опустить вниз и извлечь из плодосъемника. Плодосъемник способен удерживать плоды диаметром до 190 мм и будет полезен во время сбора урожая на приусадебном участке.

Преимущества

  • Удобный сбор плодов с высоких деревьев — длина штанги регулируется в диапазоне 1370-2060 мм.
  • Бережный захват фруктов — внутренняя сторона лепестков захвата покрыта термопластичной резиной.
  • Широкие возможности — плодосъемник удобен для извлечения различных предметов из колодцев, с крыш и других труднодоступных мест.
  • Небольшой вес 1,188 кг — можно долго работать без ощущения усталости.

Отзывы о товаре Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
алюминий, дерево, резина
Диаметр, мм
190
Телескопическая рукоятка
Да
Максимальная длина с рукояткой/черенком, мм
2060
Тип крепления черенка/рукоятки
неразъемное
Комплектация
Плодосъемник - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Плодосъемник с захватом Palisad LUXE 64446 длиной 1370-2060 мм, на алюминиевой телескопической штанге, предназначен для сбора плодов, находящихся на значительной высоте. Обеспечивает надежный захват — при нажатии на ручку пластины смыкаются вокруг фрукта, после чего его можно опустить вниз и извлечь из плодосъемника. Плодосъемник способен удерживать плоды диаметром до 190 мм и будет полезен во время сбора урожая на приусадебном участке.

Преимущества

  • Удобный сбор плодов с высоких деревьев — длина штанги регулируется в диапазоне 1370-2060 мм.
  • Бережный захват фруктов — внутренняя сторона лепестков захвата покрыта термопластичной резиной.
  • Широкие возможности — плодосъемник удобен для извлечения различных предметов из колодцев, с крыш и других труднодоступных мест.
  • Небольшой вес 1,188 кг — можно долго работать без ощущения усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плодосъемник с захватом PALISAD 64446, алюминиевая телескопическая штанга, 1370-2060 мм, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...