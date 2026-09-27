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Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия

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Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 1
Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 2
Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 3
Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 4
Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 5
Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 6
Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 7
Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 1
  • Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 2
  • Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 3
  • Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 4
  • Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 5
  • Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 6
  • Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 7
  • Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745231
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
среднеуглеродистая сталь
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.14х0.44х0.08
Вес, кг.
2.4

Описание товара Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия

Лопастной бур Сибртех 64399 длиной 2110 мм, с удлинителем и сменными ножами, позволяет проделывать в грунте углубления диаметром 150 и 200 мм. Инструмент значительно экономит время при проведении земляных работ — подготовки грунта под посадку растений или внесения подкормки, бурения цилиндрических отверстий под посадку деревьев, установку свай, столбов и других опор.

Преимущества

  • Бурение глубоких лунок — входящий в комплект поставки удлинитель с резьбовым соединением позволяет быстро увеличить длину бура до 211 см.
  • Долговечность — покрытие из порошковой эмали защищает инструмент от коррозии.
  • Прочность и износостойкость — тело бура выполнено из среднеуглеродистой стали.
  • Комфортная работа — Т-образную рукоятку удобно держать благодаря пластиковым насадкам с упорами под пальцы.

Отзывы о товаре Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
среднеуглеродистая сталь
Страна производитель
Россия
Описание

Лопастной бур Сибртех 64399 длиной 2110 мм, с удлинителем и сменными ножами, позволяет проделывать в грунте углубления диаметром 150 и 200 мм. Инструмент значительно экономит время при проведении земляных работ — подготовки грунта под посадку растений или внесения подкормки, бурения цилиндрических отверстий под посадку деревьев, установку свай, столбов и других опор.

Преимущества

  • Бурение глубоких лунок — входящий в комплект поставки удлинитель с резьбовым соединением позволяет быстро увеличить длину бура до 211 см.
  • Долговечность — покрытие из порошковой эмали защищает инструмент от коррозии.
  • Прочность и износостойкость — тело бура выполнено из среднеуглеродистой стали.
  • Комфортная работа — Т-образную рукоятку удобно держать благодаря пластиковым насадкам с упорами под пальцы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур лопастной со сменными ножами СИБРТЕХ 64399, 2110 мм, удлинитель, диаметр 150 мм, 200 мм, Россия - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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