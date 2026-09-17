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Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ

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Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 1
Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 2
Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 3
Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 4
Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 5
Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 6
Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
среднеуглеродистая сталь
  • Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 1
  • Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 2
  • Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 3
  • Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 4
  • Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 5
  • Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 6
  • Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745221
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Материал
среднеуглеродистая сталь
Длина рабочей части, мм
220
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х18х7
Вес, г.
800

Описание товара Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ

Кованые 4-рогие огородные вилы АРТИ 63837 размером 175 х 220 мм, без черенка, пригодятся для работ в саду и огороде. С их помощью можно вскопать и разрыхлить землю, сделать проколы в почве для аэрации, провести уборку территории. Вилы совместимы с черенком 68425 (приобретается отдельно).

Преимущества

  • Прочность и защита от коррозии — вилы изготовлены методом ковки и покрыты порошковой эмалью.
  • Надежная конструкция — удлиненная тулейка диаметром 40 мм крепко фиксирует черенок и уменьшает риск его излома.
  • Эффективная работа — зубья с треугольным профилем и заостренными концами легко разрыхляют почву и выдерживают изгибающие нагрузки при вскапывании грунта.

Отзывы о товаре Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Материал
среднеуглеродистая сталь
Длина рабочей части, мм
220
Страна производитель
Россия
Описание

Кованые 4-рогие огородные вилы АРТИ 63837 размером 175 х 220 мм, без черенка, пригодятся для работ в саду и огороде. С их помощью можно вскопать и разрыхлить землю, сделать проколы в почве для аэрации, провести уборку территории. Вилы совместимы с черенком 68425 (приобретается отдельно).

Преимущества

  • Прочность и защита от коррозии — вилы изготовлены методом ковки и покрыты порошковой эмалью.
  • Надежная конструкция — удлиненная тулейка диаметром 40 мм крепко фиксирует черенок и уменьшает риск его излома.
  • Эффективная работа — зубья с треугольным профилем и заостренными концами легко разрыхляют почву и выдерживают изгибающие нагрузки при вскапывании грунта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вилы Мир Инструмента 63837, 4-х рогие, огородные, 175х220 мм, кованые, без черенка, АРТИ - по цене 640 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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