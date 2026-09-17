Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с,
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
среднеуглеродистая сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
В наличии
Код товара: 745220
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Доставка в Санкт-Петербурге
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1 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
среднеуглеродистая сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1320
Длина рабочей части, мм
220
Ширина, мм
195
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.31х0.2х0.06
Вес, кг.
1.65
Описание товара Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с,
Кованые копальные 6-рогие вилы АРТИ 63805 размером 195 х 220 х 1320 мм, с деревянным черенком, оптимальны для проведения садово-огородных работ: разрыхления, перекапывания и аэрации земли, выкапывания сорняков и сбора клубней. Широкие вилы с 6 зубьями также пригодятся для уборки и перемещения перегноя и навоза.
Преимущества
- Высокий ресурс — зубья с треугольным профилем, изготовленные из рессорно-пружинной стали методом ковки, устойчивы к изгибающим нагрузкам.
- Эффективность — 6 зубцов с заостренными концами легко проникают даже в слежавшуюся землю.
- Коррозионная стойкость — вилы покрыты порошковой эмалью, поэтому не разрушаются под воздействием влаги.
- Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват.
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Бренд
Материал
среднеуглеродистая сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1320
Длина рабочей части, мм
220
Ширина, мм
195
Страна производитель
Россия
Кованые копальные 6-рогие вилы АРТИ 63805 размером 195 х 220 х 1320 мм, с деревянным черенком, оптимальны для проведения садово-огородных работ: разрыхления, перекапывания и аэрации земли, выкапывания сорняков и сбора клубней. Широкие вилы с 6 зубьями также пригодятся для уборки и перемещения перегноя и навоза.
Преимущества
- Высокий ресурс — зубья с треугольным профилем, изготовленные из рессорно-пружинной стали методом ковки, устойчивы к изгибающим нагрузкам.
- Эффективность — 6 зубцов с заостренными концами легко проникают даже в слежавшуюся землю.
- Коррозионная стойкость — вилы покрыты порошковой эмалью, поэтому не разрушаются под воздействием влаги.
- Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - стоимость товара 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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