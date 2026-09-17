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Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с,

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Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 1
Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 2
Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 3
Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
среднеуглеродистая сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
  • Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 1
  • Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 2
  • Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 3
  • Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с,
1 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Материал
среднеуглеродистая сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1320
Длина рабочей части, мм
220
Ширина, мм
195
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.31х0.2х0.06
Вес, кг.
1.65

Описание товара Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с,

Кованые копальные 6-рогие вилы АРТИ 63805 размером 195 х 220 х 1320 мм, с деревянным черенком, оптимальны для проведения садово-огородных работ: разрыхления, перекапывания и аэрации земли, выкапывания сорняков и сбора клубней. Широкие вилы с 6 зубьями также пригодятся для уборки и перемещения перегноя и навоза.

Преимущества

  • Высокий ресурс — зубья с треугольным профилем, изготовленные из рессорно-пружинной стали методом ковки, устойчивы к изгибающим нагрузкам.
  • Эффективность — 6 зубцов с заостренными концами легко проникают даже в слежавшуюся землю.
  • Коррозионная стойкость — вилы покрыты порошковой эмалью, поэтому не разрушаются под воздействием влаги.
  • Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват.

Отзывы о товаре Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с,




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Материал
среднеуглеродистая сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1320
Длина рабочей части, мм
220
Ширина, мм
195
Страна производитель
Россия
Описание

Кованые копальные 6-рогие вилы АРТИ 63805 размером 195 х 220 х 1320 мм, с деревянным черенком, оптимальны для проведения садово-огородных работ: разрыхления, перекапывания и аэрации земли, выкапывания сорняков и сбора клубней. Широкие вилы с 6 зубьями также пригодятся для уборки и перемещения перегноя и навоза.

Преимущества

  • Высокий ресурс — зубья с треугольным профилем, изготовленные из рессорно-пружинной стали методом ковки, устойчивы к изгибающим нагрузкам.
  • Эффективность — 6 зубцов с заостренными концами легко проникают даже в слежавшуюся землю.
  • Коррозионная стойкость — вилы покрыты порошковой эмалью, поэтому не разрушаются под воздействием влаги.
  • Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вилы Мир Инструмента 63805, 6-х рогие, копальные, 195х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - стоимость товара 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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