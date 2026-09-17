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Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с,

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Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 1
Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 2
Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 3
Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 4
Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 5
Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 6
Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
среднеуглеродистая сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
  • Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 1
  • Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 2
  • Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 3
  • Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 4
  • Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 5
  • Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 6
  • Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745219
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с,
980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Материал
среднеуглеродистая сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1320
Длина рабочей части, мм
220
Ширина, мм
190
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.31х0.2х0.06
Вес, кг.
1.46

Описание товара Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с,

Кованые 4-рогие копальные вилы АРТИ 63804 размером 190 х 220 х 1320 мм, с деревянным черенком, пригодятся для работ в саду и огороде. С их помощью можно вскопать и разрыхлить землю, сделать проколы в почве для аэрации, провести уборку территории. Благодаря расплющенным в средней части рогам вилами можно без труда выкапывать корнеплоды.

Преимущества

  • Прочность и защита от коррозии — вилы изготовлены методом ковки и покрыты порошковой эмалью.
  • Надежная конструкция — удлиненная тулейка диаметром 40 мм уменьшает риск излома черенка.
  • Эффективность — зубья с треугольным профилем и заостренными концами легко разрыхляют почву и выдерживают изгибающие нагрузки при вскапывании легких грунтов.
  • Комфортная эксплуатация — деревянный черенок удобно лежит в руках, что снижает усталость во время длительной работы.

Отзывы о товаре Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с,




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Материал
среднеуглеродистая сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1320
Длина рабочей части, мм
220
Ширина, мм
190
Страна производитель
Россия
Описание

Кованые 4-рогие копальные вилы АРТИ 63804 размером 190 х 220 х 1320 мм, с деревянным черенком, пригодятся для работ в саду и огороде. С их помощью можно вскопать и разрыхлить землю, сделать проколы в почве для аэрации, провести уборку территории. Благодаря расплющенным в средней части рогам вилами можно без труда выкапывать корнеплоды.

Преимущества

  • Прочность и защита от коррозии — вилы изготовлены методом ковки и покрыты порошковой эмалью.
  • Надежная конструкция — удлиненная тулейка диаметром 40 мм уменьшает риск излома черенка.
  • Эффективность — зубья с треугольным профилем и заостренными концами легко разрыхляют почву и выдерживают изгибающие нагрузки при вскапывании легких грунтов.
  • Комфортная эксплуатация — деревянный черенок удобно лежит в руках, что снижает усталость во время длительной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вилы Мир Инструмента 63804, 4-х рогие, копальные, 190х220х1320 мм, кованые, деревянный черенок в/с, - стоимость товара 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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