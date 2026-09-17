Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B
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Характеристики
Описание товара Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B
Стальные аэраторные грабли Palisad BASE 61816 с двусторонней рабочей частью шириной 325 мм, с редкими и частыми зубьями (11 и 21 зуб соответственно), предназначены для ухода за газоном. Сторона с редкими зубьями оптимальна для удаления мха и спутанной травы, а также позволяет разбивать комки земли для эффективной аэрации почвы. Сторона с частыми зубьями подходит для вычесывания газона, уборки листьев, скошенной травы и мусора. Инструмент будет полезен для выполнения работ на загородном участке. Поставляются с черенком.
Преимущества
- Прочность — прямые зубья из среднеуглеродистой стали выдерживают интенсивные нагрузки.
- Защита от разрушения — цинковое покрытие предотвращает образование коррозии.
- Комфортная работа — деревянный черенок удобно держать в руках, длина инструмента 1660 мм позволяет снизить нагрузку на позвоночник.
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Стальные аэраторные грабли Palisad BASE 61816 с двусторонней рабочей частью шириной 325 мм, с редкими и частыми зубьями (11 и 21 зуб соответственно), предназначены для ухода за газоном. Сторона с редкими зубьями оптимальна для удаления мха и спутанной травы, а также позволяет разбивать комки земли для эффективной аэрации почвы. Сторона с частыми зубьями подходит для вычесывания газона, уборки листьев, скошенной травы и мусора. Инструмент будет полезен для выполнения работ на загородном участке. Поставляются с черенком.
Преимущества
- Прочность — прямые зубья из среднеуглеродистой стали выдерживают интенсивные нагрузки.
- Защита от разрушения — цинковое покрытие предотвращает образование коррозии.
- Комфортная работа — деревянный черенок удобно держать в руках, длина инструмента 1660 мм позволяет снизить нагрузку на позвоночник.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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