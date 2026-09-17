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Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B

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Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 1
Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 2
Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 3
Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 4
Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 5
Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 6
Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
аэраторные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
21
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
340
Общая длина
1660
  • Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 1
  • Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 2
  • Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 3
  • Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 4
  • Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 5
  • Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 6
  • Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745210
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B
1 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
уход за газоном
Черенок
есть
Тип грабель
аэраторные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
21
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
340
Общая длина
1660
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.67х0.34х0.12
Вес, кг.
1.27

Описание товара Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B

Стальные аэраторные грабли Palisad BASE 61816 с двусторонней рабочей частью шириной 325 мм, с редкими и частыми зубьями (11 и 21 зуб соответственно), предназначены для ухода за газоном. Сторона с редкими зубьями оптимальна для удаления мха и спутанной травы, а также позволяет разбивать комки земли для эффективной аэрации почвы. Сторона с частыми зубьями подходит для вычесывания газона, уборки листьев, скошенной травы и мусора. Инструмент будет полезен для выполнения работ на загородном участке. Поставляются с черенком.

Преимущества

  • Прочность — прямые зубья из среднеуглеродистой стали выдерживают интенсивные нагрузки.
  • Защита от разрушения — цинковое покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Комфортная работа — деревянный черенок удобно держать в руках, длина инструмента 1660 мм позволяет снизить нагрузку на позвоночник.

Отзывы о товаре Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
уход за газоном
Черенок
есть
Тип грабель
аэраторные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
21
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
340
Общая длина
1660
Страна производитель
Китай
Описание

Стальные аэраторные грабли Palisad BASE 61816 с двусторонней рабочей частью шириной 325 мм, с редкими и частыми зубьями (11 и 21 зуб соответственно), предназначены для ухода за газоном. Сторона с редкими зубьями оптимальна для удаления мха и спутанной травы, а также позволяет разбивать комки земли для эффективной аэрации почвы. Сторона с частыми зубьями подходит для вычесывания газона, уборки листьев, скошенной травы и мусора. Инструмент будет полезен для выполнения работ на загородном участке. Поставляются с черенком.

Преимущества

  • Прочность — прямые зубья из среднеуглеродистой стали выдерживают интенсивные нагрузки.
  • Защита от разрушения — цинковое покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Комфортная работа — деревянный черенок удобно держать в руках, длина инструмента 1660 мм позволяет снизить нагрузку на позвоночник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли двусторонние аэраторные PALISAD 61816, стальные, зубъя 11/21шт, 340 мм, деревянный черенок, B - купить по цене 1810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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