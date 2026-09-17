Top.Mail.Ru
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 1
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 2
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 3
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 4
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 5
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 6
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 7
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 8
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 9
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 10
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 11
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
18
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
345
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 1
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 2
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 3
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 4
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 5
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 6
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 7
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 8
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 9
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 10
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 11
  • Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745207
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
18
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
345
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х34х5
Вес, г.
280

Описание товара Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия

Стальные веерные грабли Сибртех 61780 с 18 круглыми зубьями, шириной 360 мм, оцинкованные, без черенка, служат для удаления мусора и веток с газона. Инструмент будет полезен для ухода за придомовой территорией в городе и на дачном участке. Грабли совместимы с черенком диаметром 25 мм (приобретается отдельно).

Преимущества

  • Долговечность — грабли изготовлены из упругой рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — цинковое покрытие предотвращает возникновение коррозии.
  • Надежная конструкция — распорка на рабочей части повышает устойчивость грабель к нагрузкам.

Отзывы о товаре Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
18
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина
345
Страна производитель
Россия
Описание

Стальные веерные грабли Сибртех 61780 с 18 круглыми зубьями, шириной 360 мм, оцинкованные, без черенка, служат для удаления мусора и веток с газона. Инструмент будет полезен для ухода за придомовой территорией в городе и на дачном участке. Грабли совместимы с черенком диаметром 25 мм (приобретается отдельно).

Преимущества

  • Долговечность — грабли изготовлены из упругой рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — цинковое покрытие предотвращает возникновение коррозии.
  • Надежная конструкция — распорка на рабочей части повышает устойчивость грабель к нагрузкам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные стальные СИБРТЕХ 61780, 350 мм, 18 круглых зубьев, оцинкованные, без черенка, Россия - стоимость товара 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...