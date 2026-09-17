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Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с

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Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 1
Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 2
Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 3
Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 4
Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
14
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
340
Общая длина
1300
  • Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 1
  • Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 2
  • Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 3
  • Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 4
  • Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745202
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
14
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
340
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.27х0.37х0.1
Вес, кг.
1.06

Описание товара Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с

Грабли из нержавеющей стали Сибртех 61760 длиной 1300 мм и шириной 340 мм, с 14 витыми зубьями, служат для рыхления и выравнивания почвы и незаменимы для ухода за дачным участком. Грабли установлены на деревянный черенок и полностью готовы к использованию.

Преимущества

  • Надежность — витые зубья с утолщенным профилем устойчивы к нагрузкам.
  • Эффективная работа — заостренные зубья легко разрезают почву, обеспечивая качественную аэрацию.
  • Долговечность — рабочая часть и тулейка из нержавеющей стали устойчивы к коррозии.
  • Прочная конструкция — тулейка крепится к основанию при помощи 2 заклепок.
  • Комфортная работа — деревянный черенок удобно держать в руках.

Отзывы о товаре Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
14
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
340
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Описание

Грабли из нержавеющей стали Сибртех 61760 длиной 1300 мм и шириной 340 мм, с 14 витыми зубьями, служат для рыхления и выравнивания почвы и незаменимы для ухода за дачным участком. Грабли установлены на деревянный черенок и полностью готовы к использованию.

Преимущества

  • Надежность — витые зубья с утолщенным профилем устойчивы к нагрузкам.
  • Эффективная работа — заостренные зубья легко разрезают почву, обеспечивая качественную аэрацию.
  • Долговечность — рабочая часть и тулейка из нержавеющей стали устойчивы к коррозии.
  • Прочная конструкция — тулейка крепится к основанию при помощи 2 заклепок.
  • Комфортная работа — деревянный черенок удобно держать в руках.
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Отзывы


Грабли СИБРТЕХ 61760, нержавеющая сталь, 340х1200 мм, 14 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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