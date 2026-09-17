Грабли СИБРТЕХ 61754, нержавеющая сталь, 290х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
290
Общая длина
1300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 745200
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810 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
290
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.26х0.31х0.08
Вес, г.
950
Описание товара Грабли СИБРТЕХ 61754, нержавеющая сталь, 290х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с
Грабли из нержавеющей стали Сибртех 61754 длиной 1300 мм, с гребенкой шириной 290 мм, с 12 витыми зубьями, служат для рыхления и выравнивания почвы и незаменимы для ухода за дачным участком. Грабли установлены на деревянный черенок и полностью готовы к использованию.
Преимущества
- Надежность — витые зубья с утолщенным профилем устойчивы к нагрузкам.
- Эффективная работа — заостренные зубья легко разрезают почву, обеспечивая качественную аэрацию.
- Долговечность — рабочая часть и тулейка из нержавеющей стали устойчивы к коррозии.
- Прочная конструкция — тулейка крепится к основанию при помощи 2 заклепок.
- Комфортная работа — деревянный черенок удобно держать в руках.
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Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
290
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Грабли из нержавеющей стали Сибртех 61754 длиной 1300 мм, с гребенкой шириной 290 мм, с 12 витыми зубьями, служат для рыхления и выравнивания почвы и незаменимы для ухода за дачным участком. Грабли установлены на деревянный черенок и полностью готовы к использованию.
Преимущества
- Надежность — витые зубья с утолщенным профилем устойчивы к нагрузкам.
- Эффективная работа — заостренные зубья легко разрезают почву, обеспечивая качественную аэрацию.
- Долговечность — рабочая часть и тулейка из нержавеющей стали устойчивы к коррозии.
- Прочная конструкция — тулейка крепится к основанию при помощи 2 заклепок.
- Комфортная работа — деревянный черенок удобно держать в руках.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли СИБРТЕХ 61754, нержавеющая сталь, 290х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - купить по цене 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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