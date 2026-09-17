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Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка

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Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка - фото 1
Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка - фото 2
Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка - фото 3
Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка - фото 4
Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
с прямыми зубьями
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
360
Общая длина
92
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка - фото 1
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка - фото 2
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка - фото 3
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка - фото 4
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с прямыми зубьями
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
360
Общая длина
92
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х7х6
Вес, г.
360

Описание товара Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка

Стальные грабли Сибртех 61747, 360 мм, с 14 прямыми зубьями, без черенка, предназначены для садово-огородных работ. Они используются для выравнивания грядок и рыхления грунта. 14 заостренных на концах зубьев облегчают решение поставленных задач.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть и тулейка сделаны из конструкционной углеродистой стали.
  • Антикоррозионный эффект — покрытие из порошковой эмали предотвращает разрушение грабель.
  • Надежность и прочность — зубья имеют утолщенный профиль.
  • Совместимость с любым черенком диаметром 30 мм — рукоятка позволит получить максимально удобный инструмент.

Отзывы о товаре Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с прямыми зубьями
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
360
Общая длина
92
Страна производитель
Россия
Описание

Стальные грабли Сибртех 61747, 360 мм, с 14 прямыми зубьями, без черенка, предназначены для садово-огородных работ. Они используются для выравнивания грядок и рыхления грунта. 14 заостренных на концах зубьев облегчают решение поставленных задач.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть и тулейка сделаны из конструкционной углеродистой стали.
  • Антикоррозионный эффект — покрытие из порошковой эмали предотвращает разрушение грабель.
  • Надежность и прочность — зубья имеют утолщенный профиль.
  • Совместимость с любым черенком диаметром 30 мм — рукоятка позволит получить максимально удобный инструмент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка - по цене 300 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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