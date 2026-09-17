Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка
Оригинальный товар
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Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
с прямыми зубьями
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
360
Общая длина
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 745196
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300 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с прямыми зубьями
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
360
Общая длина
92
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х7х6
Вес, г.
360
Описание товара Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка
Стальные грабли Сибртех 61747, 360 мм, с 14 прямыми зубьями, без черенка, предназначены для садово-огородных работ. Они используются для выравнивания грядок и рыхления грунта. 14 заостренных на концах зубьев облегчают решение поставленных задач.
Преимущества
- Прочность — рабочая часть и тулейка сделаны из конструкционной углеродистой стали.
- Антикоррозионный эффект — покрытие из порошковой эмали предотвращает разрушение грабель.
- Надежность и прочность — зубья имеют утолщенный профиль.
- Совместимость с любым черенком диаметром 30 мм — рукоятка позволит получить максимально удобный инструмент.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с прямыми зубьями
Количество зубцов
14
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
360
Общая длина
92
Страна производитель
Россия
Стальные грабли Сибртех 61747, 360 мм, с 14 прямыми зубьями, без черенка, предназначены для садово-огородных работ. Они используются для выравнивания грядок и рыхления грунта. 14 заостренных на концах зубьев облегчают решение поставленных задач.
Преимущества
- Прочность — рабочая часть и тулейка сделаны из конструкционной углеродистой стали.
- Антикоррозионный эффект — покрытие из порошковой эмали предотвращает разрушение грабель.
- Надежность и прочность — зубья имеют утолщенный профиль.
- Совместимость с любым черенком диаметром 30 мм — рукоятка позволит получить максимально удобный инструмент.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли стальные СИБРТЕХ 61747, 14 прямых зубьев, без черенка - по цене 300 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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