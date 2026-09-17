Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с
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Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
310
Общая длина
1300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745194
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Характеристики
Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
310
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.23х0.32х0.09
Вес, г.
770
Описание товара Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с
Стальные грабли Сибртех 61744 длиной 1300 мм, с 12 витыми зубьями и шириной гребенки 300 мм, служат для уборки с газонов и грядок листвы и мусора, а также позволяют проводить аэрацию почвы. Поставляются в сборе с деревянным черенком и полностью готовы к эксплуатации.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть и тулейка изготовлены из конструкционной углеродистой стали, зубья утолщены.
- Высокий ресурс — порошковое покрытие предотвращает появление коррозии.
- Эффективность — витые зубья легко разбивают комья земли, обеспечивая насыщение почвы кислородом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с витыми зубчиками
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
310
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Стальные грабли Сибртех 61744 длиной 1300 мм, с 12 витыми зубьями и шириной гребенки 300 мм, служат для уборки с газонов и грядок листвы и мусора, а также позволяют проводить аэрацию почвы. Поставляются в сборе с деревянным черенком и полностью готовы к эксплуатации.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть и тулейка изготовлены из конструкционной углеродистой стали, зубья утолщены.
- Высокий ресурс — порошковое покрытие предотвращает появление коррозии.
- Эффективность — витые зубья легко разбивают комья земли, обеспечивая насыщение почвы кислородом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли стальные СИБРТЕХ 61744, 320х1200 мм, 12 витых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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