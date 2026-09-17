Top.Mail.Ru
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный "Professional", 1/2" 25 метров, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный "Professional", 1/2" 25 метров, LUXE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 1
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 2
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 3
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 4
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 5
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 6
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 7
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 8
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 9
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 10
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 11
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 12
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 13
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 14
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
25
Дальность полива
0
Площадь полива
0
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 6
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 7
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 8
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 9
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 10
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 11
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 12
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 13
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 14
  • Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 25 метров, LUXE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745163
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный "Professional", 1/2" 25 метров, LUXE
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
16
Давление, Бар
28
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
26.5
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х15
Вес, кг.
3.48

Описание товара Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный "Professional", 1/2" 25 метров, LUXE

Поливочный набор Palisad с 25-метровым пластиковым шлангом поможет организовать удобный полив на участке. Благодаря длине шланга легко охватить большую зону без постоянного перемещения источника воды, а подключение диаметром 1/2 дюйма подходит для подачи воды из водопровода или ёмкости. Шланг рассчитан на давление до 28 бар и сочетает практичность с удобством хранения: габариты набора составляют 26,5 ? 15 см, вес — 3,65 кг. Palisad — функциональное решение для регулярного полива дома, на даче или в саду.

Отзывы о товаре Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный "Professional", 1/2" 25 метров, LUXE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
16
Давление, Бар
28
Развернуть
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
26.5
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad с 25-метровым пластиковым шлангом поможет организовать удобный полив на участке. Благодаря длине шланга легко охватить большую зону без постоянного перемещения источника воды, а подключение диаметром 1/2 дюйма подходит для подачи воды из водопровода или ёмкости. Шланг рассчитан на давление до 28 бар и сочетает практичность с удобством хранения: габариты набора составляют 26,5 ? 15 см, вес — 3,65 кг. Palisad — функциональное решение для регулярного полива дома, на даче или в саду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный PALISAD 67461, 4-слойн. армированный "Professional", 1/2" 25 метров, LUXE - купить по цене 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...