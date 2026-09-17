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Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4", 15 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4", 15 м

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Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4&quot;, 15 м - фото 1
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4&quot;, 15 м - фото 2
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4&quot;, 15 м - фото 3
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4&quot;, 15 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
15
  • Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4&quot;, 15 м - фото 1
  • Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4&quot;, 15 м - фото 2
  • Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4&quot;, 15 м - фото 3
  • Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4&quot;, 15 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745157
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4", 15 м
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
15
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
19
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х38х11
Вес, кг.
3.15

Описание товара Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4", 15 м

Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4", 15 м

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4", 15 м




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
15
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
19
Страна производитель
Россия
Описание
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4", 15 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67441, 3/4", 15 м - стоимость товара 1180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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