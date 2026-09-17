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Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер

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Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 1
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 2
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 3
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 4
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 5
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 6
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 7
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 8
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 9
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 10
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 11
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 12
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 13
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 14
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 15
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 16
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 17
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 18
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 19
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 20
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Длина, м
25
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 1
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 2
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 3
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 4
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 5
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 6
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 7
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 8
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 9
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 10
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 11
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 12
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 13
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 14
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 15
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 16
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 17
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 18
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 19
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 20
  • Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2&quot; 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745152
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер
1 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
есть
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
сектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
16 мм
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
29
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х11
Вес, кг.
3.18

Описание товара Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер

Система полива Palisad — практичный поливочный набор для ухода за участком. Длина 25 м помогает организовать полив на удобном расстоянии от источника воды, а подключение диаметром 1/2 дюйма подходит для работы с водой из ёмкости или водопровода. Рассеиватель с 7 режимами полива позволяет подобрать подачу воды под разные задачи. Регулятор расхода помогает контролировать интенсивность полива, а секторная форма участка орошения направляет воду именно в нужную зону. Фиксатор для длительного полива освобождает руки и делает процесс удобнее. Набор выполнен из пластика, оснащён адаптером и рассчитан на давление до 10 бар. При весе 2,8 кг система остаётся удобной для перемещения и размещения на участке.

Отзывы о товаре Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
есть
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
сектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
16 мм
Развернуть
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
29
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Система полива Palisad — практичный поливочный набор для ухода за участком. Длина 25 м помогает организовать полив на удобном расстоянии от источника воды, а подключение диаметром 1/2 дюйма подходит для работы с водой из ёмкости или водопровода. Рассеиватель с 7 режимами полива позволяет подобрать подачу воды под разные задачи. Регулятор расхода помогает контролировать интенсивность полива, а секторная форма участка орошения направляет воду именно в нужную зону. Фиксатор для длительного полива освобождает руки и делает процесс удобнее. Набор выполнен из пластика, оснащён адаптером и рассчитан на давление до 10 бар. При весе 2,8 кг система остаётся удобной для перемещения и размещения на участке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер – стоимость товара 1770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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