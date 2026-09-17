Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2", 25 м
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб.
В наличии
Код товара: 745143
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1 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
есть
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17.30
Давление, Бар
20
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
29.8
Высота, см
15.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х16
Вес, кг.
3.8
Описание товара Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2", 25 м
Поливочный набор Palisad с 25-метровым пластиковым шлангом — практичное решение для ухода за участком. Рассеиватель помогает организовать равномерный полив, а диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими элементами системы. Шланг рассчитан на давление до 20 бар и подходит для регулярных садовых работ. При весе 3 кг набор удобно перемещать по участку, а габариты 29,8 ? 15,6 см позволяют компактно хранить его между использованиями.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
есть
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17.30
Давление, Бар
20
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
29.8
Развернуть
Высота, см
15.6
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Palisad с 25-метровым пластиковым шлангом — практичное решение для ухода за участком. Рассеиватель помогает организовать равномерный полив, а диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими элементами системы. Шланг рассчитан на давление до 20 бар и подходит для регулярных садовых работ. При весе 3 кг набор удобно перемещать по участку, а габариты 29,8 ? 15,6 см позволяют компактно хранить его между использованиями.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2", 25 м - стоимость товара 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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