Бензорез DENZEL 66302, МС-7440, 74 см3, диаметр диска 400 мм
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бензорез DENZEL 66302, МС-7440, 74 см3, диаметр диска 400 мм
Бензорез Denzel MC-7440 66302 предназначен для работы с бетоном, асфальтом, чугуном, сталью и другими твердыми материалами. Оптимален для проведения демонтажных работ на строительной площадке, также может применяться во время спасательных операций. Для работы используются алмазные, абразивные и зубчатые диски диаметром 400 мм. Эффективное решение поставленных задач обеспечивает двигатель объемом 74 см3 и мощностью 4,8 л.с., для удобного выбора режущего диска имеется два посадочных диаметра: 20 и 25,4 мм.
Бензорез оснащен универсальным штуцером для подачи воды. Использование водяного охлаждения позволяет уменьшить количество образующейся пыли и снизить нагрузку на двигатель.
Преимущества
- Безопасность — режущий диск закрыт защитным кожухом, блокиратор курка газа исключает случайный запуск двигателя.
- Быстрый запуск двигателя — благодаря системе Easy Start и декомпрессионному клапану, снижающему давление в цилиндре, приступить к работе можно без лишних усилий.
- Высокая эффективность — реверсивная режущая головка позволяет работать вплотную к стене, потолку или на уровне земли, единственным ограничением будет толщина кожуха.
- Комфортная работа — оптимизированная антивибрационная система гасит колебания, что позволяет снизить нагрузку на руки пользователя.
- Удобное приготовление топливной смеси — емкость для смешивания бензина и масла входит в комплект поставки.
- Гарантия 3 года — высокое качество бензореза подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 50 810 руб.12703 руб. в СплитРельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска
-
В наличииЦена 51 570 руб.12893 руб. в СплитРельсорез Kraftool K760-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска
-
В наличииЦена 51 720 руб.12930 руб. в СплитБензорез по бетону Kraftool K770-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска
-
В наличииЦена 56 650 руб.14163 руб. в СплитБензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в к...
-
В наличииЦена 57 710 руб.14428 руб. в СплитБензорез по бетону Kraftool K970-16, 4800 Вт, 400 мм, без диска
-
В наличииЦена 64 550 руб.16138 руб. в СплитБензорез по бетону Kraftool K970-16 H, 4800 Вт, 400 мм, диск в к...
Бензорез Denzel MC-7440 66302 предназначен для работы с бетоном, асфальтом, чугуном, сталью и другими твердыми материалами. Оптимален для проведения демонтажных работ на строительной площадке, также может применяться во время спасательных операций. Для работы используются алмазные, абразивные и зубчатые диски диаметром 400 мм. Эффективное решение поставленных задач обеспечивает двигатель объемом 74 см3 и мощностью 4,8 л.с., для удобного выбора режущего диска имеется два посадочных диаметра: 20 и 25,4 мм.
Бензорез оснащен универсальным штуцером для подачи воды. Использование водяного охлаждения позволяет уменьшить количество образующейся пыли и снизить нагрузку на двигатель.
Преимущества
- Безопасность — режущий диск закрыт защитным кожухом, блокиратор курка газа исключает случайный запуск двигателя.
- Быстрый запуск двигателя — благодаря системе Easy Start и декомпрессионному клапану, снижающему давление в цилиндре, приступить к работе можно без лишних усилий.
- Высокая эффективность — реверсивная режущая головка позволяет работать вплотную к стене, потолку или на уровне земли, единственным ограничением будет толщина кожуха.
- Комфортная работа — оптимизированная антивибрационная система гасит колебания, что позволяет снизить нагрузку на руки пользователя.
- Удобное приготовление топливной смеси — емкость для смешивания бензина и масла входит в комплект поставки.
- Гарантия 3 года — высокое качество бензореза подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Бензорез DENZEL 66302, МС-7440, 74 см3, диаметр диска 400 мм