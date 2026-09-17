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Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм

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Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 1
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 2
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 3
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 4
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 5
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 6
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 7
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 8
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 9
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 10
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 11
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 12
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 13
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 14
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 15
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 16
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 17
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 18
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Мощность, кВт
3.3075
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 1
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 2
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 3
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 4
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 5
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 6
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 7
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 8
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 9
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 10
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 11
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 12
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 13
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 14
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 15
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 16
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 17
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 18
  • Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 090 руб. 
Начислим 578 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745117
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм
36 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Бензорез - 1 штФильтрующий элемент - 1 штПриводной ремень - 1 штЕмкость для приготовления смеси - 1 штКомплект инструментов - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Мощность, кВт
3.3075
Объём топливного бака, л
0.52
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х42х28
Вес, кг.
14.18

Описание товара Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм

Бензорез Denzel MC-6335 66301 предназначен для работы с бетоном, асфальтом, чугуном, сталью и другими твердыми материалами. Оптимален для проведения демонтажных работ на строительной площадке, также может применяться во время спасательных операций. Для работы используются алмазные, абразивные и зубчатые диски диаметром 350 мм. Эффективное решение поставленных задач обеспечивает двигатель объемом 65 см3 и мощностью 4,5 л.с.

Бензорез оснащен универсальным штуцером для подачи воды. Использование водяного охлаждения позволяет уменьшить количество образующейся пыли и снизить нагрузку на двигатель.

Преимущества

  • Безопасность — режущий диск закрыт защитным кожухом, блокиратор курка газа исключает случайный запуск двигателя.
  • Быстрый запуск двигателя — благодаря системе Easy Start приступить к работе можно без лишних усилий.
  • Высокая эффективность — реверсивная режущая головка позволяет работать вплотную к стене, потолку или на уровне земли, единственным ограничением будет толщина кожуха.
  • Комфортная работа — оптимизированная антивибрационная система гасит колебания, что позволяет снизить нагрузку на руки пользователя.
  • Удобное приготовление топливной смеси — емкость для смешивания бензина и масла входит в комплект поставки.
  • Гарантия 3 года — высокое качество бензореза подтверждено производителем.



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Отзывы о товаре Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Бензорез - 1 штФильтрующий элемент - 1 штПриводной ремень - 1 штЕмкость для приготовления смеси - 1 штКомплект инструментов - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Мощность, кВт
3.3075
Объём топливного бака, л
0.52
Страна производитель
Китай
Описание

Бензорез Denzel MC-6335 66301 предназначен для работы с бетоном, асфальтом, чугуном, сталью и другими твердыми материалами. Оптимален для проведения демонтажных работ на строительной площадке, также может применяться во время спасательных операций. Для работы используются алмазные, абразивные и зубчатые диски диаметром 350 мм. Эффективное решение поставленных задач обеспечивает двигатель объемом 65 см3 и мощностью 4,5 л.с.

Бензорез оснащен универсальным штуцером для подачи воды. Использование водяного охлаждения позволяет уменьшить количество образующейся пыли и снизить нагрузку на двигатель.

Преимущества

  • Безопасность — режущий диск закрыт защитным кожухом, блокиратор курка газа исключает случайный запуск двигателя.
  • Быстрый запуск двигателя — благодаря системе Easy Start приступить к работе можно без лишних усилий.
  • Высокая эффективность — реверсивная режущая головка позволяет работать вплотную к стене, потолку или на уровне земли, единственным ограничением будет толщина кожуха.
  • Комфортная работа — оптимизированная антивибрационная система гасит колебания, что позволяет снизить нагрузку на руки пользователя.
  • Удобное приготовление топливной смеси — емкость для смешивания бензина и масла входит в комплект поставки.
  • Гарантия 3 года — высокое качество бензореза подтверждено производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Отзывы


Бензорез DENZEL 66301, МС-6535, 65 см3, диаметр диска 350 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 36090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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