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Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный

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Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 1
Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 2
Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 3
Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 4
Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 5
Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 6
Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 7
Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
  • Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 1
  • Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 2
  • Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 3
  • Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 4
  • Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 5
  • Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 6
  • Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 7
  • Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745106
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
10
Высота, см
4.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
270

Описание товара Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный

Латунный набор Palisad 66211 предназначен для шлангов диаметром 3/4 дюйма и включает переходник и 2 соединителя, в том числе оснащенный клапаном «аквастоп». Позволяет нарастить шланг и присоединить его к поливочной линии. Используется для монтажа системы орошения на приусадебном участке. Переходник и коннекторы имеют стандартные размеры и совместимы с тройниками, быстросъемными соединителями и другими элементами всех поливочных систем Palisad

Отзывы о товаре Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
10
Высота, см
4.2
Страна производитель
Китай
Описание
Латунный набор Palisad 66211 предназначен для шлангов диаметром 3/4 дюйма и включает переходник и 2 соединителя, в том числе оснащенный клапаном «аквастоп». Позволяет нарастить шланг и присоединить его к поливочной линии. Используется для монтажа системы орошения на приусадебном участке. Переходник и коннекторы имеют стандартные размеры и совместимы с тройниками, быстросъемными соединителями и другими элементами всех поливочных систем Palisad
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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